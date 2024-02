Juan Ros, paciente de cáncer: Soy el nombre y el apellido de una cifra que nadie quiere ver"

“Mi nombre es Juan Ros y soy paciente de cáncer”. Con estas palabras comenzaba el manifiesto de Juan por el Día Mundial contra el Cáncer. Un hombre que en COPE ha querido contar su historia con el linfoma de Hodgkin: “Este tipo de cáncer es uno de los que se curan. Me diagnosticaron en 2005 linfoma de Hodgkin. Me dieron quimioterapia de primera línea. Estuve en remisión completa durante los 5 o 6 años siguientes. Pero, al final, tuve una recaída y me tuvieron que hacer un trasplante de mis propias células. El trasplante no funcionó y, a los 3 años, por fin, me hicieron un trasplante con células de un familiar, mi hermana. Desde entonces, estoy en remisión completa”.

El linfoma de Hodgkin es una enfermedad por la que se forman células cancerosas en el sistema linfático (parte del sistema inmunitario que protege el cuerpo contra infecciones y enfermedades).

El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Un momento para hablar de la enfermedad sin miedo. Con motivo de este día, algunos ciudadanos han creado, en el pleno centro de Murcia, un lazo humano de color verde. Se intenta visibilizar, así, la unión de todos contra esta enfermedad.

Este año, el mensaje se centra en el apoyo económico y social. Además, desde la Asociación Española Contra el Cáncer de la Región de Murcia, AECC, no se olvidan de luchar contra la soledad que viven los pacientes que sufren esta enfermedad. Así lo ha explicado el presidente de AECC, Manuel Molina Boix:“Esta semana se conocía el dato de que 1062 murcianos con cáncer viven en soledad. Esto es algo en lo que se tiene que implicar la sociedad”.

La prevención primaria es clave, tal y como ha explicado el consejero de Salud, Juan José Pedreño: “Con unos hábitos saludables como hacer ejercicio, no fumar o no tomar alcohol, 4 de cada 10 cánceres son evitables”. El diagnóstico precoz y la investigación también es fundamental".

Las previsiones de cara al futuro no son buenas. 1 de cada 2 hombres y 2 de cada 3 mujeres podrán padecer cáncer en España. Por ello, este tipo de actos ayudan a dar a conocer una enfermedad que afecta a muchas personas en el mundo. Es imprescindible hablar del cáncer sin miedo.