Un influencer europeo y Europe Direct nos acercan el proyecto el 'Viejo Continente'

Europe Direct, Región de Murcia, sigue acercándonos a Europa a través de su responsable, Eva Serna. En esta ocasión ha estado acompañada por Karim Hallal. Es graduado en Relaciones Internacionales, en inglés, y divulgador a tiempo completo sobre asuntos europeos a través del proyecto "El Viejo Continente". Actualmente, reside en Bruselas, pero es de nuestra tierra, como ha explicado Serna.

El divulgador ha explicado lo que le llevó a convertirse en un influencer en temas relacionados con la Unión Europea y cuál es su motivación principal. "A priori, quizás no es el tema más atractivo para redes sociales, pero todo comenzó con una beca del Parlamento Europeo que recibí en 2018 y ahí me di cuenta de toda la información que se mueve en Bruselas y que muchas veces se nos cuenta de forma muy técnica y nos afecta. Casi todo está regulado por Europa, Y me dije, oye, a lo mejor esto se puede contar de otra manera, un poco más ameno y así empecé".

La selección de temas

Serna ha pedido a Hallal que explique cómo elige qué videos hacer ante la mucha información que se genera. "Yo siempre digo que se pueden hacer 4 o 5 temas al día, mínimo. Tengo dos vertientes, la primera es la actualidad, pero también hay temas atemporales como por ejemplo cómo funciona el Parlamento Europeo o cómo funciona a nivel legislativo y cómo se toman las decisiones".

Ha superado los 100.000 suscriptores y los 16 millones de visitas y Pedro González ha querido saber qué consejos les daría a los jóvenes interesados en participar en la política europea o en influir en las decisiones de la Unión Europea. "Leer mucho a españoles que están en Bruselas y si tienen margen de formarse les diría que entrenen en instituciones de Europa porque te empapas de verdad y ganas mucha perspectiva real de lo que ocurre en Europa".

La nueva tecnología

Eva Serna también le ha pedido que explique su última visita a Barcelona. "Muy chulo. Nos llevaron al Barcelona Supercomputing Center y allí tienen el superordenador Mare Nostrum 5, la quinta versión del proyecto y es una movida muy interesante. Con nuestro ordenador tardaríamos 46 años en hacer runa operación compleja como predecir el cambio climático y este PC lo hace en un segundo. Eso va a ser un impulso bestial para muchas investigaciones. Vimos cómo funciona y fue espectacular".

¿Cómo puede seguirle la gente que aún no le conoce en redes sociales?, pues muy sencillo. Se llama en las redes el Viejo Continente, por la forma en la que se conoce a Europa. Sus vídeos están especialmente en YouTube, pero también en Instagram, o TikTok.