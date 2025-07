¿Quién es Aurora y por qué está salvando vidas en Cartagena este verano?

No tiene pulso, pero da vida. No tiene voz, pero transforma destinos. En una sala blanca del hospital del Rosell, Aurora ya es parte de la familia. Y no es una enfermera ni una doctora. Aurora es la máquina de plasmaféresis que ha comenzado a cambiar la historia de muchos pacientes en Cartagena.

Su nombre surgió con cariño, casi como una broma interna entre el equipo médico, pero muy pronto se convirtió en algo más. Aurora simboliza el nuevo amanecer de un programa que permite donar plasma, ese componente invisible pero vital de la sangre, con el que se tratan enfermedades raras, inmunodeficiencias o hemofilias que no entienden de estaciones ni de vacaciones.

Toñi Gómez, responsable del programa, lo explica con la pasión de quien sabe que cada bolsa de plasma donada puede traducirse en más tiempo, más calidad de vida, más esperanza. “La gente no lo sabe, pero con una sola donación de plasma se puede ayudar a varios pacientes. Y lo mejor es que se puede donar hasta 24 veces al año. Es sencillo, no duele, y salva vidas”, resume.

Son cuarenta minutos conectados a la máquina, pero solo se extrae el plasma y se devuelve la sangre al donante, por lo que se va recuperado y dispuesto para poder donar de nuevo en quince días y ayudar a quienes esa máquina conecta a la vida para poder desarrollar sus tratamientos.

COPE Visita oficial al centro de hemodonación

Aurora ha llegado a Cartagena después del éxito del programa en Murcia, donde el año pasado se superaron las mil donaciones. En apenas un mes, ya se han alcanzado las primeras 30 en la ciudad portuaria. “Queremos que la gente se anime, que vengan al Rosell, que conozcan a Aurora y que sepan que su gesto puede cambiar el mundo de alguien que ni conocen”, insiste Toñi.

Los donantes habituales se sorprenden al ver cómo ha cambiado el espacio: más amplio y con más capacidad y menos esperas, más luminoso, más acogedor. Allí, se dona sangre con unos requisitos muy fáciles de cumplir. “No hace falta ser héroe, solo tener salud, más de 18 años, y 50 kilos. Con eso basta para formar parte de algo muy grande”, dice Toñi con una sonrisa.

Y es que, al final, Aurora no es solo una máquina. Es una metáfora. Es la luz que muchos pacientes esperan ver al final de su tratamiento. Es esa pequeña revolución silenciosa que sucede en Cartagena. Quien quiera animarse solamente tiene que llamar, porque se requiere pedir cita y así pueden ser atendidos en condiciones.

También recuerdan desde el centro de hemodonación que sigue haciendo falta sangre. En una época en la que muchos se marchan a las playas, el equipo recorre el litoral del Mar Menor, Cabo de Palos, Mazarrón o Águilas con el banco de sangre móvil, recordando que las transfusiones no se van de vacaciones.

Solo hay que consultar en el portal de salud de la Región de Murcia la cita que mejor se adapte a la agenda y contribuir a esas 200- 250 donaciones diarias que necesitan en los hospitales.