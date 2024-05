Europe Direct y Equipo Europa preparan a la Región para las elecciones al Parlamento Europeo

Ramón Albaladejo ha acompañado hoy a Eva Serna, la responsable de Europe Direct Región de Murcia, en la apertura de una nueva ventana a Europa en COPE Región de Murcia para hablar de sus funciones y las del equipo Europa de jóvenes. Quedan pocos días para las elecciones al Parlamento Europeo, que serán el próximo 9 de junio, y han querido dejar clara la importancia de estos comicios.

Albaladejo ha iniciado su exposición explicando qué es Equipo Europa. "Es actualmente la mayor asociación juvenil europeísta del país y de cara a las elecciones hemos desarrollado tres eventos para concienciar de la importancia de estos comicios para los jóvenes y para el resto de los ciudadanos".

Cita para este jueves

El evento se va a celebrar este jueves en el centro de iniciativas municipales de Murcia, a las 11.30 horas. "Empezamos este jueves 30 de mayo y en colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios vamos a desarrollar un evento para informarles y solventar si tienen dudas de cara a las elecciones del día 9".

El segundo acto se llama 'Hablemos de Europa'. "En el marco de estas elecciones, en toda España hemos ido colocando carpas en las ciudades más importantes y estaremos este sábado, desde las 11 a las 14.00 horas, resolviendo las dudas que puedan tener. Dónde votar, dónde encontrar información". Será en La Plaza de Santo Domingo. Se guarda alguna sorpresa para el propio sábado.

La tercera cita será en Mazarrón el día 2 de junio. "La sostenibilidad es buque insignia del proyecto y teniendo un enclave como Bolnuevo no podíamos dejar de dedicar unas jornadas a este tema. Habrá actividades náuticas, charlas en la que no faltará Europe Direct para que sean conscientes de lo mucho que nos jugamos y que sepan que si no votan, otros votarán por ellos".

En las redes de Equipo Europa y de Europe Direct van a poder encontrar más información sobre los eventos.