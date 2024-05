El Defensor del Paciente relaciona las negligencias médicas con la falta de vocación

Las negligencias médicas en la Región de Murcia no descienden y se mantienen año tras año. Desde la asociación de Defensor del paciente afirman que falta vocación en algunos profesionales, y que en muchas ocasiones se aboca a las familias a un juicio que no desean. Señalan directamente a la aseguradora del Servicio Murciano de Salud que lleva una estrategia “impresentable”, haciendo responsable de los hechos a la familia de los afectados por la negligencia. Aseguran que es “”lamentable, que no se asuman responsabilidades, que no se indemnice antes de llegar a juicio y no hagan esfuerzos para que no vuelva a ocurrir“”.

EL ÚLTIMO CASO

El último caso lo hemos tenido esta semana. La sanidad regional tendrá que indemnizar con 84 mil euros a una mujer de 84 años que sufrió una caída accidental en su casa de Aljucer. Se golpeó la cabeza, pero cuando llegaron los servicios de urgencias decidieron no llevarla al hospital. A los tres días esta mujer evolucionó mal, fue trasladada al hospital de La Arrixaca donde falleció poco después.

El defensor del paciente considera que todo se podía haber evitado haciéndole un TAC o cambiándole el tratamiento. En este sentido, el abogado Ignacio Martínez señala directamente a la aseguradora del servicio murciano de salud y su estrategia, que califica como impresentable.