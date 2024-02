Decenas de niños se presentan el domingo ante la Vera Cruz de Caravaca

El año jubilar de Caravaca sigue acumulando bonitas citas y este domingo, los protagonistas serán los más pequeños de la casa. En el transcurso de la misa, el secretario de la Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz, José Antonio Soria, nombrará a los niños que junto con sus padres se aproximarán hasta el altar para ser presentados a la Sagrada Reliquia. Se calcula que entre 30 y 40 niños serán levantados ante la Cruz.

El hermano mayor de la Cofradía, Luis Melgarejo, habla de un acto emotivo que se celebra por la tarde “ya que al tratarse de un año jubilar, por la mañana la Basílica estará muy concurrida”. Recuerda que la historia recoge la tradición de presentar a los niños y que se refleja ya en el Antiguo Testamento cuando Samuel es presentado por su madre Ana. Por su parte, en el Nuevo Testamento es el propio Jesucristo quien fue presentado por sus padres en el Templo.

Acto para toda la familia

El hermano mayor recuerda que los padres con los niños marchan por el pasillo central para ser alzados ante la reliquia. “Es un acto muy emotivo en el que participan no solo los padres sino toda la familia, tíos, abuelos, etc. Hace dos años, durante la pandemia, no se pudo celebrar el acto, y al año siguiente tuvimos que realizar este acto durante 5 fines de semana consecutivos, con cupos de 25 o 30 niños cada día para dar respuesta a la demanda que había”.

Muchos peregrinos

Luis Melgarejo confirma que, tras un mes del inicio del año jubilar, “está viniendo mucha gente, especialmente después del espaldarazo que se le ha dado en FITUR. Ya tenemos muchas peregrinaciones inscritas. Raro es el sábado o domingo que no pasamos de 1.000 personas. Están viniendo muchos a pie”.

























