Consejos que debes tener en cuenta antes de hacer el examen de la EBAU en la Región de Murcia

"Tenemos mucho lío". Eso es lo que reconoce el coordinador general de las pruebas de la EBAU en la Universidad de Murcia en la víspera de que se celebren en las 12 sedes de la Región los días 5, 6 y 7 de junio. Joaquín Lombán confirma que hay mucho trabajo previo "porque hay 32 materias con 32 coordinadores, uno por materia. Se ha diseñado un examen para junio, otro de reserva, otro para septiembre y otro de reserva para esa convocatoria. Son 4 en total. También debemos cambiar el enunciado con tamaño de letra para los chicos que tienen adaptación. Al final son más de 160 exámenes diferentes".

También subraya Lombán que hay más de 400 evaluadores para las materias y que cada uno corregirá 130 exámenes. Recuerda que "nunca pueden ser de su propio centro ni de la sede donde han estado vigilando".

Las pruebas tendrán lugar en 12 sedes repartidas en toda la Región (4 en Murcia, 3 en Cartagena, 2 en Lorca y 1 en Caravaca de la Cruz, San Javier, Cieza y Jumilla. El viernes por la tarde se reserva para los exámenes coincidentes; es decir, para aquellos estudiantes que se han matriculado de dos asignaturas que coinciden en el mismo horario.

Últimos exámenes del "modelo pandemia"

El coordinador general de las pruebas confirma que estos serán los últimos exámenes del llamado "modelo pandemia". Nos recuerda que "antes de la pandemia había dos opciones cerradas en cada examen y desde aquel año se fusionaron porque muchos estudiantes no habían dado todo el programa. Eso se mantuvo, pero este será el último año que se haga. Se espera que el decreto con la modificación para el año que viene se publique a mediados del mes de junio". También recuerda que la EBAU "no es una reválida del bachillerato, porque tienen conocimientos suficientes. Por eso casi todo el mundo aprueba. Los nervios vienen por la nota que necesitan, por el escenario diferente, edificio desconocido, etc."

Consejos de última hora

"Los estudiantes deben centrarse en hacer un buen examen, sin estar pendientes de la nota, porque supone una presión complementaria que está fuera de su ámbito de decisión. Que se focalicen en hacer el mejor examen posible. También aconsejamos dormir bien e ir bien alimentado. Hay estudiantes que toman medidas energéticas que hacen que luego te quedes en blanco. Que estén tranquilos. Además, cuando salen del primer examen respiran con alivio porque se dan cuenta de que no era tan duro como pensaban".

Además, se recuerda que todos deben llevar el DNI y un par de bolígrafos, "y que si les pillamos copiando tienen un 0 en toda la EBAU. Si cometen fraude es igual que un acto de corrupción. El que hace la pillería le quita la plaza a otro". También es conveniente que vayan con tiempo, y si no con transporte público, porque se ha reforzado el tranvía. Habrá atascos aunque el primer día vamos sobrados de tiempo. Que se preocupen solo de ir tranquilos".

Las notas, la próxima semana

Las notas se conocerán el miércoles 12 por la tarde. Esa mañana los evaluadores incluirán las notas de los 40.000 exámenes que se van a hacer. Lombán resalta que en total "son 3 metros cúbicos de papel que luego se convierten en 5 cuando estén rellenados por los 7.547 alumnos que se examinan desde mañana hasta el miércoles".









