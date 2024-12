Bruxismo: El enemigo silencioso de tu sonrisa y cómo prevenirlo

La salud de la boca va mucho más allá de tener una bonita sonrisa. Desde pequeños hay que inculcar a los niños el llevar a cabo una buena rutinas de higiene dental y es fundamental no olvidar las revisiones periódicas para que todo esté en orden.

Cuando aparece un problema, ponerse en las manos de profesionales es fundamental para evitar males mayores. Una dolencia muy común es el bruxismo. Afecta a personas de todas las edades y para conocer más hablamos con Pedro reyes, vocal del colegio de odontólogos de la Región de Murcia.

Saber qué es el bruxismo es el mejor punto de partida. "El bruxismo es la alteración que supone el hecho de apretar los dientes de forma involuntaria, como tú bien has dicho, ya sea por la mañana o por la noche durante el sueño".

muy frecuente

Daba el especialista más detalles para detectar esta dolencia. "Es el acto involuntario de estar apretando los dientes cuando no deberíamos. Y es muy frecuente. Se da en un elevado índice de población. Afecta en torno al 10- 20 por ciento de la población mundial".

De ahí la importancia de conocerlo y actuar. "Esos son muchísimos, muchísimos millones de personas que están utilizando sus dientes de una manera inadecuada. Está claro que todos para comer necesitamos nuestros dientes para masticar correctamente y para muchas otras funciones, pero no los necesitamos desgastar de una forma inadecuada y patológica haciéndolos rechinar o haciéndolos apretar unos con otros por distintos motivos que ahora podemos comentar".

El alto ritmo de las agendas provoca estrés y a veces se exterioriza en este rechinar de dientes involuntario siendo uno de los orígenes del bruxismo. No solo afecta a las personas de una franja determinada de edad.

Reyes explica el perfil. "Es muy muy habitual pacientes que acuden a la clínica, ya sean pacientes muy jóvenes o incluso niños hasta pacientes ancianos, que notan que están apretando sus dientes y ya ven manifestaciones, es decir, ya ven que de forma evidente el tamaño de sus dientes se está alterando y es entonces cuando los pacientes se preocupan".

requiere tratamiento

Hay que actuar para no dejar que las consecuencias crezcan. "En el estado más inicial y una situación que encontramos muy habitualmente son padres bastante preocupados porque sus hijos, niños pequeños de 6, 7, 3, 4 años, aprietan los dientes. En el caso de los niños es algo fisiológico y está relacionado con el desarrollo de la musculatura y de los huesos maxilares de los niños. Entonces si aprietan los dientes por la noche no hay que preocuparse".

El problema llega más adelante. "Cuando ya es un paciente adolescente, adulto o un anciano, sí debemos preocuparnos y debemos tratarlo. En la forma más leve es suficiente con colocar un dispositivo, uno de estos protectores que se llaman férulas, con las que proteger tus dientes durante la noche cuando estás durmiendo".

COPE Pedro Reyes, vocal del Colegio de odontólogos

Su uso puede ser más amplio. "También se puede utilizar durante el día, si es que tu trabajo te lo permite, porque no tienes que estar hablando en exceso". Sin embargo, hay casos más graves según avanza el problema.

"Cuando ya hablamos de bruxismos más avanzados en el que el paciente aprecia una disminución en el tamaño de sus dientes y un desgaste excesivo, puede requerir otro tipo de tratamiento más relacionado con añadir al diente lo que ha perdido. Ya estamos hablando de las carillas dentales, las coronas, las incrustaciones... que lo que hacen es devolver al diente el tamaño que tuvo".

No tratarlo puede desembocar en problemas graves. "Se puede perder la dentadura. Y esto es algo que los pacientes me gusta mucho cuando la entienden, porque les planteamos preguntas en la clínica diariamente y digo, mira, pues fíjate, estos son tus dientes. A mí me gusta mucho la fotografía dental y me gusta mucho comparar lo que va sucediendo en la boca de una persona. A través de estas fotografías y otro tipo de pruebas, enseñamos cómo están sus dientes y la mayoría de gente entiende que no es suficiente"

En los casos severos no valdrán con las férulas. "En esos casos no vale con lo primeros tratamientos, sino que tenemos que intervenir de otra forma, apoyándonos en la tecnología de vanguardia que tenemos ahora mismo en las clínicas dentales. Te hablo de escáneres, de TAC 3D, y de materiales punteros que en manos de dentistas, que se dedican diariamente a esto, pueden resolverlo sin ningún tipo de duda", explica el dentista.

Fundamental y clave es actuar y hacerlo con profesionales cualificados y no con con cualquier oferta que se encuentre en el océano de publicidad que se encuentra hoy días en las redes sociales.