Balance de las elecciones europeas con Europe Direct y Equipo Europa

Europe Direct Región de Murcia, a través de su responsable en la Región de Murcia, Eva Serna, y con la participación de Ramón Albaladejo, responsable de Equipo Europa, han abierto una nueva ventana a Europa en COPE Región de Murcia, haciendo balance de las elecciones europeas del domingo. Eso sí, sin olvidarse del gran triunfo en Europa precisamente del tenista Carlos Alcaraz.

Ramón Albaladejo estuvo participando en la televisión en un especial por los comicios. “Tuvimos la oportunidad en Equipo Europa de participar en un programa especial de las elecciones en la televisión y fue una experiencia gratísima. Muy interesante”.

Una pequeña valoración

Pedro González le ha pedido un análisis preliminar de los resultados. “Ya sabéis que aquí en España ha ganado el Partido Popular y en Europa también se ha convertido en el ganador. Por detrás quedarían los socialdemócratas y después destacaría el auge que ha tenido la extrema derecha, que se puede decir que ha barrido a la izquierda. Es llamativo el bajón que han pegado algunos partidos”. Ha indicado el responsable de Equipo Europa.

En directo, en la televisión se fueron enterando de algunos de los giros que ha dado la política europea tras los comicios del pasado domingo, como el anuncio de elecciones anticipadas en Francia. “Destaca del domingo que Se acabó la fiesta, ha entrado con fuerza en el Parlamento y ha tenido grandes resultados. Debe ser que su discurso ha calado entre la gente".

La Región y sus resultados

Y también analizaba la situación en la Región y el futuro de las cuestiones que influyen en sus habitantes: “Tenemos tres eurodiputados; Nicolás Pascual y Maravillas Abadía del PP y el socialista Marcos Ros. Ellos serán la representación murciana que intentará promover los intereses de la Región e intentaremos trabajar con ellos para que se escuche la voz de los jóvenes".

Albaladejo no ve un cambio demasiado importante, porque los pactos seguirán siendo necesarios. "Yo creo que la configuración del Parlamento Europeo para impulsar sus políticas no va a sufrir un cambio drástico, porque siguen siendo las amplias representaciones y tendrán que seguir pactando. Tendrán que ponerse de acuerdo. Esto no va a ser cosa de uno, sino de llegar a acuerdos".