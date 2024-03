El alcalde de Las Torres de Cotillas pide ayuda a la Delegación del Gobierno

El alcalde de Las Torres de Cotillas asegura que, sobre esas bajas médicas no tiene información “ni quiero tenerla”. También afirma que en las últimas horas hay algunos agentes que se están dando de alta nuevamente.

Abierto a las negociaciones

Pedro José Noguera subraya que la negociación será con todos los sindicatos “porque el ayuntamiento tiene más de 200 trabajadores y la Policía Local son 34, eso es lo más justo y lo más legal”. En este sentido ha recordado que lleva 7 u 8 meses sentándose en reuniones y mesas técnicas o mesas generales de negociación, y asegura que “es legítima cualquier reclamación salarial. Lo que no puede ser es que hace un mes en un pleno ordinario de la localidad lo intentaran reventar con bocinas y altavoces. Lo retrasaron hora y media. Desde agosto estamos teniendo reuniones. Pero yo no puedo dar algo que no puedo dar”.

Acuerdo marco y VOX

El acuerdo marco de Las Torres de Cotillas lleva 5 años denunciado, pero es de los mejores que existe para los funcionarios, según Noguera. “Tienen 35 horas semanales y bastantes ayudas. Yo me comprometí a hacer uno nuevo en esta legislatura y una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que lleva sin renovar desde 2009. Pero solo llevo gobernando desde el mes de agosto”.

Sobre el hecho de que el concejal de Seguridad sea un edil de VOX en virtud del acuerdo con el PP, el alcalde de Las Torres espera que esto no les pase esto a otros ayuntamientos donde gobiernan PP y VOX. “Entonces quizá haya una guerra entre UGT y VOX. Pero las negociaciones aquí serán con todos los sindicatos y con la mayor transparencia. El concejal de Seguridad Ciudadana está trabajando bien y está las 24 horas disponible”.

Noguera también ha dicho que “no hace falta ser amigo de tus trabajadores y tus compañeros. Lo que hace falta es estar en el mismo barco, en este caso con 23.000 habitantes censados y 28.000 viviendo”.

Mensaje a los vecinos

“Que los vecinos estén tranquilos porque gracias a Dios tenemos Guardia Civil en el pueblo. Hemos pedido más ayuda a la Delegación del Gobierno para que nos manden más efectivos. Este alcalde no se niega a negociar y estoy dispuesto a hacerlo 24 horas los 7 días a la semana”.

El ayuntamiento de Las Torres de Cotillas espera respuesta de la delegada del Gobierno y reunión urgente “para que nos manden la unidad de apoyo que hemos pedido para cubrir los servicios básicos. Hay servicios que estamos atendiendo con trabajadores voluntarios de otras áreas para las procesiones. Los cortes de calles los hacen los funcionarios, pero el resto son voluntarios de protección civil y cofradías. No es lo ideal, pero lo intentamos mantener de la mejor manera posible".