Un abogado de Murcia desafía los límites a sus 62 años: a un paso de conquistar los grandes maratones del mundo

El abogado cartagenero Carlos García Vaso, de 62 años, está a solo un paso de alcanzar un sueño que persigue por todo el mundo: completar la World Marathon Majors. Con 57 maratones ya en su historial, su próximo gran objetivo es la maratón de Sídney en 2026, la única que le falta para conseguir las siete estrellas de este prestigioso circuito internacional.

Un inicio tardío por motivos de salud

Su incursión en el deporte no fue temprana, sino una necesidad que surgió a los 30 años por problemas de salud. "Padecía molestias en la zona cervical que me obligaban a tomar analgésicos para poder trabajar", explica. Tras probar sin éxito la fisioterapia, siguió el consejo de unos amigos y empezó a montar en bicicleta, lo que supuso el fin de sus dolores.

Años después, un programa de televisión sobre pruebas de triatlón despertó su curiosidad y le llevó a plantearse nuevos retos. Comenzó a aprender a correr y, tras participar en carreras más cortas, dio el salto a su primera maratón en París en el año 2007.

Para mí es realmente una auténtica terapia" Carlos García Vaso abogado y marathoniano

La logística de un corredor global

Compatibilizar su profesión de abogado con los entrenamientos y los viajes no es sencillo. Salvo por los señalamientos judiciales, organiza su tiempo para entrenar. En cuanto a la parte económica, asegura que la "vida de austeridad" que lleva le ayuda a financiar su pasión: "Salimos poco, cenamos poco fuera, porque tomamos pocas copas", y ese ahorro lo dedica a viajar.

Cada maratón es también una oportunidad para el turismo y la fotografía, sus otras dos pasiones, por lo que suele quedarse al menos una semana en cada destino. Entre sus anécdotas, recuerda cómo en Tokio se perdió tras la carrera y acabó corriendo una media maratón extra por la ciudad para encontrar a su familia.

Su determinación quedó patente durante el confinamiento por la COVID, cuando, para no perder la forma, corrió tres medias maratones dentro de su piso de 70 metros, completando 1.050 vueltas a la vivienda en cada una.

Mientras mi salud y mis piernas me permitan, yo seguiré corriendo" Carlos García Vaso abogado y marathoniano

Próximos desafíos: Sídney y Ciudad del Cabo

El futuro cercano se presenta lleno de retos. En 2026, viajará a Sídney para correr la séptima 'major' y completar su gran objetivo. Además, ha recibido una invitación para el campeonato del mundo por grupos de edad en Ciudad del Cabo, una posibilidad que está "considerando de manera seria".

Carlos García Baso es la prueba de que nunca es tarde para empezar. Su consejo es claro: "El deporte es salud" y es fundamental encontrar una actividad que guste y practicarla "con paciencia, dejando que nuestro cuerpo se vaya adaptando". Para él, correr se ha convertido en "una auténtica terapia", y su lema es firme: "Mientras mi salud y mis piernas me permitan, yo seguiré corriendo".

