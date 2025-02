Entre 2 y 3 meses de espera en la Región de Murcia para obtener el carné de conducir.

El presidente de la Asociación de Autoescuelas, Enrique Lorca, asegura que este no es un problema nuevo. Llevamos muchos años así. El permiso de conducir lo necesitan mayoritariamente los jóvenes para unas oposiciones, o para optar a un puesto de trabajo. La Jefatura de Tráfico y la DGT está haciendo todo lo posible, han creado la figura de los interinos, están dando horas extra, pero es insuficiente. Es un problema complejo porque implica a tres Ministerios (Interior, Función Publica y Hacienda).

Faltan examinadores

En la actualidad en Murcia hay 23 examinadores y 6 en a Cartagena. “”Son 29, recuerda Lorca, pero las autoescuelas vamos con el freno de mano echado. Somos pequeñas empresas que no podemos salir adelante. En los últimos años, han cerrado en toda España 1.400 autoescuelas y en la Región de Murcia sobreviven 324. No olvidamos que los alumnos pagan una tasa de 94 euros porque no es un servicio público gratuito, y no se está prestando en la dimensión que se necesita“”.

ENTRE 2 Y 3 MESES DE ESPERA

En diciembre en la Región había 14.000 ciudadanos con el teórico aprobado. Afirma Enrique Lorca que “no todos esperan para examinarse. Aproximadamente entre dos y tres meses de espera. Nosotros tenemos que seguir dando clase. Hay que ir dando y programando formación con cuentagotas haciendo encaje de bolillos porque es difícil saber cuando ese alumno puede estar preparado para un examen que no sabemos cuando se va a realizar”. .

Una apuesta ganadora

El presidente de la Asociación Regional de Autoescuelas recuerda que “cuando salen plazas se cubren rápido porque todos quieren trabajar de examinador. Pero la administración no saca las plazas necesarias. Más que un gasto es una inversión porque se paga una tasa, si hay más examinadores se pagarían más tasas, nosotros contrataríamos más personal, habría más recaudación para la seguridad social y más impuestos. Es una apuesta ganadora”.

“Turismo de carné”

Lorca asegura que se está dando el llamado turismo de carné. "Hay ciudadanos de primera y de segunda, que están yendo a otras regiones limítrofes donde la lista de espera es menor. Pero en Barcelona la lista de espera es de 6 meses y están acudiendo a otras provincias".