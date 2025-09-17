La Región de Murcia será la voz española en un proyecto europeo destinado a implementar la innovación en las regiones

La Región de Murcia será la única voz española en el proyecto europeo Persist, una iniciativa destinada a impulsar la innovación como motor de crecimiento económico en las regiones.

El programa se desarrollará hasta 2029 y apoyará a las regiones en el diseño de estrategias de especialización inteligente, potenciando la investigación y el desarrollo como herramientas para crear empleo y competitividad.

El director del Info, Joaquín Gómez, destacó que esta participación consolida al ecosistema innovador de la Región de Murcia como referente en Europa y permitirá afrontar con mayor preparación los grandes desafíos del futuro.

El primer encuentro tuvo lugar en la región sueca de Jönköping, donde se conocieron experiencias de innovación en pymes e industrias de un país que lidera los rankings europeos en esta materia.

Además del Ceeic y el Info, el proyecto cuenta con una sólida red regional en la que colaboran la UPCT, el SEF, organizaciones empresariales y el Ayuntamiento de Cartagena.