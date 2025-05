Pide la cuenta en un restaurante de Murcia y un sutil detalle en la factura le deja sin palabras: “¿escarmiento?”

Queda poco menos de un mes para que demos la bienvenida, de forma oficial, al verano. Eso sí, tenemos que decir que hemos tenido una primavera un tanto atípica, y apenas han subido las temperaturas, por lo que no hemos podido aclimatarnos a lo que después, previsiblemente, será el verano.

Por eso mismo, estas próximas semanas en las que se prevé que hará buen tiempo, diremos adiós a las lluvias, y hasta pasaremos calor, empiezan a apetecer planes que solo se pueden hacer con buen tiempo.

Y uno de esos es el de apalancarte en una terraza durante horas, aprovechar el sol de primavera, y tomar algo mientras disfrutas con familia o con amigos. Y es que los bares son uno de los lugares más frecuentados de España, y no es para menos.

Hemos comprobado que no solo acudimos a los bares para pasar tiempo y un buen rato, sino que además realizamos reseñas sobre el restaurante o bar.

Como resultado, las reseñas se han convertido en las protagonistas de las diferentes redes sociales, ya que los clientes también dejan constancia de sus malas (o buenas, aunque cueste encontrarlas) experiencias en Google. Y aunque muchas suelen ser negativas, hay otras tantas que son motivo de risa en todas las redes.

Sino, que se lo pregunten a la cuenta de X, antiguo Twitter, @SoyCamarero, que se dedica a recopilar las reseñas, comentarios y anécdotas que les pasan a muchos clientes y trabajadores de los restaurantes.

Una de ellas ha sido en Murcia, en un bar-restaurante, que no dejaba lugar a dudas de la simpatía de sus trabajadores.

En lo que se fija al llegarle la cuenta

Que las cosas están cada vez más caras es algo absolutamente innegable, y no hay más que darse una vuelta por los supermercados, tiendas de ropa o bares. Lo que antes te costaba a un módico precio, hoy ha subido considerablemente.

Por eso, muchas veces pedir la cuenta se convierte en toda una afrenta, y no sabes si tendrás el dinero suficiente para poder costearla. Otras, en cambio, te llevas una sorpresa y para bien, porque te cobran menos de lo que esperabas.

Y es lo que les pasó a estos clientes en un bar-restaurante de Murcia. Y es que fueron a pedir la cuenta y se encontraron con una grata sorpresa: les habían hecho un descuento. ¿La razón? La especificaban ellos en el mismo ticket.

Se trataba de cinco descuentos diferentes que, a todas luces, parece surrealista. “Por su sonrisa. Por su confianza. Por su amabilidad. Por ser guapísimos. Por volveros a ver” rezaba la factura.

Es verdad que no era muchísimo el descuento, pero conseguían sacar una sonrisa a los clientes, que destacaban la amabilidad del personal. Eso sí, una vez puesto en redes, hay quien comentaba negativamente y decía si era un “¿premio o un escarmiento?”

La pregunta que hace en un restaurante de Barcelona que los deja descolocados

Hay veces que las reseñas con negativas, lo que suele causar un gran perjuicio en el dueño del restaurante y en todo el personal. En otras ocasiones, las reseñas son positivas, y eso hace que más clientes quieran acudir al lugar. Y, en alguna otra ocasión, las reseñas son... de risa.

Porque sí, se ponen comentarios que, por tan absurdos, acaban en redes sociales. Es lo que ha pasado con este que ha recopilado la cuenta @SoyCamarero, que no daba crédito a lo que leía.

Esta historia ocurrió en Barcelona, y era un cliente el que, paseando por la ciudad condal, decidía pararse ante la puerta de un restaurante que le había llamado la atención. Ahí preguntaba al personal algo que no esperaban: si tenían aceitunas.

Puede parecer una pregunta aparentemente normal pero lo cierto es que no lo es. Y es que el restaurante no era el típico con menú mediterráneo, sino que era vietnamita.

“Unos bordes. He parado a preguntar y me ha entrado tan mal que no he querido ni comer. Me voy al próximo” decía este cliente. Ante esa verdad a medias, el restaurante decidía contestar.

“Viniste esta mañana cuando aún no abrimos y nos preguntaste si tenemos aceitunas. Os contamos que nuestro restaurante es vietnamita y no tenemos aceitunas” empezaban diciendo los dueños en Google.

“Lamentamos no tener aceitunas, pero esperamos recibirte para que descubras nuestra comida vietnamita casera, sana y equilibrada” sentenciaban con mucha educación.