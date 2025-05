La palabra que usan en Murcia y no significa lo mismo en el resto de España: "No te lo tomes mal"

Publicado el 22 may 2025, 20:57

En España, hay palabras que, según donde se pronuncien, pueden levantar una ceja o arrancar una sonrisa. Y si hablamos del habla murciana, hay un término que genera todo tipo de reacciones fuera de la Región de Murcia: "pijo".

“No te lo tomes mal, pijo, pero eso no tiene fuste.” Esta frase, dicha por un murciano en tono cotidiano, podría sonar agresiva o incluso despectiva para un madrileño o un gallego. Sin embargo, en Murcia no hay intención alguna de ofender. La palabra "pijo" no alude en absoluto a la típica imagen del joven con náuticos, camisa de rayas y actitud elitista. En realidad, se trata de una muletilla local, casi como un suspiro, que sirve para enfatizar cualquier frase, sin distinción de tono ni contenido.

El misterio del "pijo" murciano

Como explican desde España Fascinante, el uso de "pijo" es una constante en la conversación informal murciana. Puedes escucharlo en frases como: “No veas, pijo, cuánto calor hace” o “Me he levantado tarde, pijo, y no me ha dado tiempo a nada”.

Alamy Stock Photo Personas en el Ayuntamiento de Cartagena, provincia de Murcia

Esta expresión, que puede resultar chocante en otras partes de España, es tan habitual en la región que se cuela hasta en los saludos y los lamentos. Pero claro, fuera del contexto murciano, más de uno se lo toma a mal.

El vídeo viral de @espanafascinante ha desatado una ola de comentarios en TikTok por parte de murcianos, cartageneros y curiosos de toda España. Muchos usuarios, como @vivibck, han reaccionado con ironía: “El pijo no lo decimos con ese significado”. Otros, como @Mayka Oton, apuntan: “Yo la gran mayoría ni las he oído en mi familia... supongo que dependerá de la parte de Murcia que seas”.

debate en redes

Esta diversidad de opiniones evidencia algo muy español: que incluso dentro de una misma región, las palabras pueden cambiar de matiz. Algunas expresiones como "miaja", que significa “un poquito”, o "coscoletas", referida a ir a hombros, también han provocado confusión entre los propios murcianos. Usuarios como @MisterBinario preguntan con humor si llevan “diciendo mal” esta última palabra toda la vida.

Cargando…

Y es que el acento y el habla popular son elementos vivos, moldeados por generaciones, pueblos y barrios. Aunque algunos términos como "picoesquina" —una esquina afilada o bien definida— son defendidos con orgullo por quienes los usan, otros usuarios como @ascenmenas puntualizan que en realidad se trata de una expresión cartagenera.

Entre las críticas, la nostalgia y las risas, hay algo que queda claro: el murciano no es solo una forma de hablar, es una forma de ser. Como dijo un usuario en los comentarios: “Nací en Murcia, vivo fuera, pero hablo murciano cerrao y todos de mi entorno los tengo cautivados”.

Alamy Stock Photo Chica turista visitando Murcia con la Iglesia Catedral de Santa María al fondo

La riqueza del castellano, con todas sus variantes regionales, es uno de los grandes tesoros culturales de España. Y aunque algunas palabras nos hagan fruncir el ceño, reír o levantar la ceja, forman parte de esa identidad lingüística que nos conecta con nuestras raíces.

Así que ya lo sabes: la próxima vez que un murciano te diga algo empezando con “No te lo tomes mal”, hazle caso al consejo... y no te lo tomes. Solo están siendo ellos mismos. Con su acento, su ritmo y, claro está, su "pijo".