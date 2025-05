Javier Urra en la UCAM: "Los niños y adolescentes de hoy no toleran la frustración"

Murcia - Publicado el 10 may 2025, 11:00

Javier Urra ha explicado en COPE que una de las principales preocupaciones para los expertos en el día de hoy "son los niños que se autolesionan pequeños cortes con un cúter o que se queman la planta de los pies; eso es síntoma de que no aceptan bien el sufrimiento. Prefieren hacerse dolor físico como derivación".

" En los mayores hay sentimiento de desesperanza. Se preguntan por qué me tengo que levantar mañana. Veo depresión encubierta en algunos jóvenes y difícil de diagnosticar. Se puede decir que están encerrados en sí mismos".

demasiada medicación

Según Urra, "tenemos una sociedad excesivamente medicalizada y psicologizada. Estamos poniendo el foco en el yo en lugar de la justicia social y ayudar a los demás. Le pedimos a la vida más de lo que nos puede dar. Hay que aprender a aceptar las circunstancias. El mundo no es Disney, no es un parque temático"

las redes sociales no ayudan

A juicio de Javier Urra, las redes sociales dan un sentimiento de soledad. Si un adulto está cuatro horas colgado en las redes o mandando wasap, cuando acaba queda ese sentimiento de soledad. Sin embargo, si das un paseo o charlas con amigos no queda ese vacío. Hay que estar más piel con piel, proximidad, mirada, ternura..... En la COVID quedaron más castigados los jóvenes que los ancianos. En mis centros no hay teléfono móvil, sólo ordenador para algunas actividades de clase. Y no pasa nada. Doy clases en la Complutense y en mis clases sólo hay papel y bolígrafo. Y los chicos te escuchan y comparten. El ser humano tiene que compartir sonrisas. A los chicos hay que transmitirles que son parte activa de esta sociedad".

adicciones y ludopatía

"La ludopatía ha enganchado a muchos jóvenes, desde casa, con la tarjeta de sus padres y pueden estar apostando cada minuto. Está muy bien pensado. Hace que los muchachos se sientan fatal. El número de personas que se suicida cuando están enganchados al juego se multiplica por 8. Quieren ganar dinero para recuperar lo que han perdido y siempre creen que pueden acabar ganando".

"También estamos viendo que se está normalizando mucho el consumo de cannabis y marihuana. Si el consumo de porros es muy constante, estamos viendo casos de psicosis, que ya es una enfermedad. La teoría de que el cannabis no genera daños es falsa".

acoso escolar

"El acoso ha existido siempre, pero ahora el ciberacoso castiga a chavales que llegan a su casa el viernes, se meten en su habitación y se sienten acosados por ser homosexual, por tener las orejas de soplillo o por ser muy estudioso; sólo por ser distintos, y eso es terrible. Es la mayor razón del suicidio infanto juvenil en el mundo. Los profesores tiene que estar muy atentos y pensar qué sanción se puede imponer al agresor".

mas palabra que medicación

"Los psicofármacos son necesarios pero también lo es la palabra, irse de campamentos, estar con los mayores , con los enfermos en un hospital o los mayores. O sea, compartir. Ningún momento de la historia de la humanidad ha sido mejor que este. Tenemos guerras y sigue habiendo hambre en el mundo pero muere menos gente que en otros momentos. El ser humano es capaz de torturar pero también de ser muy altruista y dar lo mejor de sí mismo".