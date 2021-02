El PSOE exige a Ballesta que ponga los recursos necesarios para que los grandes dependientes puedan vacunarse

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Nevado, asegura que la vacunación de grupos muy vulnerables y con muchas dificultades de movilidad y recursos, que hasta hace unos días estaban confinados por su seguridad, "está siendo un completo caos".

Nevado achaca este descontrol al ambiente convulso que se está viviendo estas últimas semanas dentro del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia. "Estamos sufriendo las consecuencias de que algunos miembros del Consistorio hayan estado más preocupado de conseguir su propia vacuna y otros de justificar y tapar el escándalo de esta vacunación irregular. Así es imposible centrarse en lo importante: las vacunas de la población más vulnerable y que realmente la necesitan", protesta Nevado.

"Necesitamos un equipo de Gobierno que gestione, que deje de ir en el asiento de atrás y empiece a tomar decisiones y exija a la Consejería las facilidades necesarias para que este sector poblacional tan vulnerable se vacune cuanto antes. Esto sí es urgente, pero el PP para lo único para lo que se ha dado prisa ha sido para buscar excusas que justifiquen la vacunación de Coello", les recrimina la edil.

"Además, se trata de un sector de la población que ya debería estar vacunado porque son el cuarto grupo de la primera fase. Vamos mal y tarde", lamenta Nevado, que añade, "ponen excusas para no ofrecer soluciones como que las características técnicas impiden trasladar las vacunas a los domicilios y por eso los dependientes tienen que ir al punto de vacunación".

En su opinión, "se puede hacer más". "El equipo de vacunación municipal podría prestar un servicio domiciliario para las personas con mayores problemas de movilidad. Pero para que eso ocurra tendría que haber habido una planificación, se tendría que haber creado un protocolo de actuación teniendo en cuenta los tiempos de reacción de la vacuna, y en caso de ser necesario haber ampliado la plantilla. Y todo esto conlleva tiempo y trabajo, dos cosas que el equipo de Gobierno no ha estado dispuesto a dedicar a los murcianos y murcianas", reprocha la socialista.

Por otro lado, Nevado cree que también "se puede exigir que se distribuyan en cada centro de salud, porque es viable técnicamente, se concentran menor número de usuarios vulnerables y se facilita el acceso, ya que no es lo mismo movilizar a una persona en su propia localidad que tener que desplazarlo a otra, pero Ballesta no pone las facilidades para que esto ocurra".

Así, ha explicado que las familias tienen que hacer un gran esfuerzo para trasladar a sus dependientes hasta los centros de salud o al punto de vacunación pero, si este está alejado de su área de salud o en otro municipio, el traslado se complica.

"No se ponen en la piel de la gente. Se trata de personas mayores, de grupos vulnerables, con problemas de movilidad, que en muchos casos no están ni siquiera en condiciones de coger un autobús y menos aún con las complicaciones que implica hacerlo en nuestro municipio", asevera.

"Los centros de salud y profesionales sanitarios muestran su mejor disposición para facilitar la vacunación de estas personas en su centro de salud. Hay opciones pero Ballesta no toma decisiones, no presiona al Gobierno regional para que de las facilidades necesarias. Señor Ballesta, ¿hay alguien al timón de esta emergencia sanitaria o vamos sin rumbo y hacia la deriva? Ahora más que nunca, se necesita liderazgo y por desgracia no lo tenemos", concluye Nevado.