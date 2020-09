El PSOE asegura que "López Miras ha criminalizado a la hostelería para tapar su incapacidad"

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Carmina Fernández ha denunciado que el Gobierno regional de Fernando López Miras "criminaliza al sector hostelero para tapar su incapacidad y falta de previsión en atención primaria, rastreadores y política sociosanitaria, necesaria para proteger a la ciudadanía".

Ha insistido en que el sector está "al límite", por las medidas y actuaciones "improvisadas y sin suficiente estudio" que ha adoptado el Gobierno regional. "La incapacidad e improvisación del Ejecutivo regional está hundiendo a miles de empresas y van a dejar en el paro a muchos trabajadores de esta Región", ha afirmado.

En este sentido, el PSOE ha presentado en la Asamblea Regional una moción en la que solicita al Gobierno regional un plan de rescate para la hostelería de la Región de Murcia, un sector clave para la recuperación económica y del que viven miles de familias, según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

"Pediremos también el informe epidemiológico en el que se apoyan las últimas restricciones a la hostelería adoptadas por la Consejería de Turismo", ha aseverado.

Fernández ha recordado que el Gobierno de España y otras comunidades, como Baleares, Canarias o la Comunidad Valenciana, desde el mismo momento de la declaración del estado de alarma, "acompañaron y pusieron a disposición de los trabajadores y las empresas programas de apoyo, además de movilizar recursos públicos para apoyar al sector y al empleo".

La diputada socialista ha criticado que el Ejecutivo de López Miras, en plena crisis sanitaria, "ha seguido bajando los impuestos al juego y, sin embargo, no ha tomado medidas ante la grave situación en la que se encuentra la hostelería".

"No se han buscado ni estudiado alternativas a las medidas restrictivas ni se han articulado ayudas ni para el ocio nocturno, que está cerrado, las barras cerradas, los aforos reducidos o los eventos limitados a 30 personas, mientras los gastos fijos no se han reducido y las pérdidas del sector son insostenibles para los negocios", según Fernández, quien explica que "la situación no se ha gestionado igual en otras comunidades autónomas".

Ha reiterado que las ayudas anunciadas por el López Miras son improvisadas, absolutamente insuficientes y no sirven para paliar los daños ocasionados al sector. "Si todos los que han sufrido pérdidas las solicitan, apenas llegarán a 700 euros por negocio".

Finalmente, ha señalado que los miles de autónomos, empresas y decenas de miles de familias que dependen de la hostelería "no necesitan más anuncios de escaparate".

"Necesitan apoyo real del Gobierno regional para mantener sus negocios y medidas y ayudas urgentes y suficientes para no tener que cerrar definitivamente. El sector necesita de manera urgente un plan de rescate serio, completo y responsable, en vez de ocurrencias e improvisaciones que están destrozando la hostelería regional", ha concluido.