Los murcianos buscan casas más espaciosas, más luminosas y con terraza tras el confinamiento

Los compradores de viviendas buscan casas más grandes, más luminosas, con terrazas y espacios abiertos como consecuencia del confinamiento impuesto por la pandemia, según ha hecho saber el presidente de la Asociación de Promotores de la Región de Murcia (APIRM), José Ramón Blázquez.

Y es que, durante el confinamiento, la población ha pasado mucho tiempo en casa y se ha incrementado la percepción de la vivienda como "refugio". Al mismo tiempo, la gente ha "visto los defectos de los inmuebles y sus ventajas". Por todo ello, se ha producido un cambio en la tendencia del comprador, según Blázquez.

Por otro lado, el confinamiento también ha obligado a la población a teletrabajar y eso también ha contribuido a que se busquen viviendas situadas no tanto en el centro de las ciudades sino más en el extrarradio, según ha señalado el presidente de APIRM en declaraciones a Europa Press.

"Incluso, hay mucha más gente que se ha lanzado a hacer reformas en sus casas y se nota un incremento a la hora de hacer terrazas en casas que no las tenían", según el presidente de APIRM, quien explica que hay comunidades autónomas que están empezando a incentivar este tipo de actuaciones.

"El precio de la obra nueva no va a caer"

Blázquez ha advertido que la población "no ha podido ir a comprar casa" como consecuencia de la crisis sanitaria, lo que ha afectado a las ventas, que han disminuido "bastante" en el ámbito de la vivienda usada. No obstante, puntualiza que el comportamiento varía en función de la zona, porque "no es lo mismo en la zona centro de España que en las grandes ciudades o en la costa Mediterránea".

En cambio, las compraventas han aumentado en el sector de la vivienda nueva debido a que los clientes están cumpliendo compromisos anteriores y a que hay poca oferta, lo que se ha visto también reflejado en el precio, que "se ha mantenido".

El precio de la vivienda usada también se ha mantenido, en general, porque los datos interanuales consolidados de compraventas nueva y usada han sido positivos hasta agosto. No obstante, algunas tasadoras apuntan una leve reducción de precios interanuales en septiembre, aunque los portales inmobiliarios "siguen reflejando incrementos de precios".

A este respecto, ha desmentido "aquellas profecías que se escuchaban al principio de la pandemia que auguraban que la vivienda se iba a depreciar un disparate". Así, ha asegurado que el precio de la obra nueva "no va a caer" porque "no tiene recorrido a la baja y, si no se pagan los costes, no se iniciará obra nueva".

Ha destacado que la calidad de las obras ha aumentado mucho con respecto a años anteriores, no solo en lo que respecta a los diseños, sino también a la calidad de las terminaciones, y eso hace que "el precio de la obra nueva también se mantenga".

Asimismo, Blázquez ha explicado que los precios de vivienda se sitúan todavía un 34% por debajo de los que había antes de la crisis de 2008 a nivel nacional y, en el caso concreto de la Región de Murcia, la diferencia se agranda a más de un 40%.

Tras alcanzar el pico más bajo tras la crisis de 2008, los precios se han revalorizado en España en torno al 14 o 15%, mientras que en la Región de Murcia solo han subido entre un 4 y un 5%. "Con esto quiero decir que los precios están muy ajustados, la oferta es escasa y el precio de la obra nueva se va a mantener", ha aseverado.

En cambio, al presidente de APIRM sí le preocupa la producción de obra nueva, es decir, que la oferta se mantenga. Y es que recuerda que en 2019 se produjeron 106.000 viviendas en España y en 2020 va a registrarse una reducción de visados de obra nueva en torno al 30%.

Esto se debe, según Blázquez, a que los compromisos se están manteniendo pero la gente es "muy prudente" a la hora de iniciar nuevas promociones. Por otro lado, cree que la banca "tiene que acompañar en cuanto a financiación". Y es que las entidades financieras "no están apostando decididamente por el sector inmobiliario, como sería deseable".

Propuestas de APIRM pra estimular el mercado

El presidente de APIRM ha señalado que la oferta es "escasa" en España, sobre todo en obra nueva, de forma que "se crean más hogares que viviendas" y hay una demanda "latente". Por eso, apuesta por impulsar las políticas que ayuden a acceder a la vivienda.

Por ejemplo, explica que la mayor barrera de acceso al mercado actualmente es el pago de la entrada, sobre todo para los jóvenes. A este respecto, los promotores están trabajando, a nivel nacional y autonómico, que "se pueda establecer un aval del Estado para que financie el 20% del pago de la vivienda que no financia la banca".

Ha lamentado que esta iniciativa no está teniendo aceptación a nivel nacional, por ahora, debido a que el Gobierno central está apostando mucho más por las viviendas en alquiler. No obstante, ha explicado que sí que hay comunidades autónomas "receptivas", y los promotores lo han propuesto en Madrid, Andalucía y Murcia.

"El 26% del precio de la vivienda son impuestos", según Blázquez, quien señala que, por este motivo, "la administración local tiene recorrido suficiente como para establecer un aval que financie el 20% que le falta al comprador". Se trata, añade, de compradores "solventes" pero que no tienen ese 20% ahorrado para desembolsarlo.

En caso de lograr ese aval de la administración, explica que hay entre 320.000 y 350.000 nuevos compradores a nivel nacional que podrían acceder al mercado. "Eso haría que se incrementara la producción de vivienda, tan necesaria ahora", según Blázquez, quien señala que el sector inmobiliario es uno de los que "nos deben sacar de esta crisis, porque se está comprobando que se puede trabajar con las garantías de seguridad adecuadas".

Igualmente, APIRM está intentando con los ayuntamientos que se agilicen las tramitaciones urbanísticas y de las licencias, porque "es muy importante que seamos capaces de que ese 35% o 40% de disminución de visados de obra nueva que vamos a tener este año se compense y demos impulso a la construcción de nuevas viviendas".

De hecho, APIRM va a firmar un convenio con el Ayuntamiento de Murcia que ya está aprobado en la Junta de Gobierno para crear la Oficina Profesional y que buscará agilizar las licencias.

Asimismo, APIRM está intentando celebrar una Semana de la Vivienda en la ciudad de Murcia en la que se concentre toda la oferta que hay en Murcia. La Asociación ha propuesto que se celebre en la Avenida Alfonso X el Sabio con una serie de expositores individuales que permitan atender a la gente en el exterior con el fin de evitar aglomeraciones y los compradores tengan un fácil acceso "a la mejor oferta".

Diferencias respecto a la crisis de 2008

El presidente de APIRM ha asegurado, por otro lado, que el sector está mucho más preparado para afrontar una crisis con respecto a 2008. Ha puntualizado que la crisis actual es "completamente distinta" a la de hace 12 años, cuando "había muchas viviendas sin comprador y los precios eran mucho más altos".

Lo que sucedió en 2008 es que "sobraban viviendas", pero ahora "todas se construyen con un comprador, porque son los requisitos que establece la banca y hemos sido todos mucho más cautos a la hora de anunciar promociones". Además, actualmente hay más demanda que oferta y todos los años hay "más hogares que nuevas viviendas".

Además, ha señalado que el sector es "mucho más profesionalizado" y está "mucho más saneado". "Las empresas que han sobrevivido a la crisis de 2008 son solventes y profesionales", ha indicado Blázquez, lo que "no quiere decir que un sector de la demanda se resienta por

los problemas en el mercado de trabajo".