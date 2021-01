El PP exige a Conesa que coja el ejemplo de Villegas y obligue a Clavero a entregar el acta de alcaldesa

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea regional, Joaquín Segado, ha exigido al líder de los socialistas murcianos, Diego Conesa, que siga el "ejemplo" del consejero de Salud, Manuel Villegas, y obligue a la alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero, a entregar su acta.

Segado ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa después de que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunciase la renuncia de Villegas tras la polémica suscitada por su vacunación contra la Covid-19, y de que la regidora de Molina de Segura, del PSOE, anunciara en una red social que ella también ha recibido la primera dosis.

El dirigente 'popular' ha instado a Conesa a que "adopte medidas entre los dirigentes que pertenecen, tomando las propias palabras del PSOE, a esa mafia organizada que se vacuna sin que le corresponda".

"Clavero se ha colado en la lista de vacunación y se ha aprovechado de su cargo para recibir la vacuna sin que le corresponda y saltándose el protocolo, y por tanto exigimos que deje su cargo de manera inmediata", ha dicho Segado.

Tras preguntarse si el dirigente socialista "seguirá escondido o saldrá a dar la cara", el portavoz parlamentario del PP ha recalcado que Clavero "se ha aprovechado de su condición de alcaldesa" para vacunarse, mientras "pacientes de riesgo como ella no han tenido la misma suerte".

Segado ha apuntado que además de "colarse" en las listas de vacunación, la primera edil "miente a la sociedad" porque "ningún medico está prescribiendo la vacuna". "Si sigue mantiendo ese argumento tendrá que explicar púlicamente qué medico le ha presctito la vacunación sin estar en el protocolo", ha aseverado.

Asimismo, se ha vuelto a dirigir a Conesa para reclamar que, "antes de sentarse en el banquillo para responder de ese presunto delito de prevaricacion", haga públicos los nombres de todos los dirigentes del PSOE que se han vacunado y "los destituya a todos".

"No pedimos ni mas ni menos que lo que se le ha exigido al PP, y una vez más el PP ha cumplido", ha manifestado el dirigente 'popular', quien ha recordado que hay muchos pacientes oncológicos y con otras enfermedades que no han tenido la "suerte" de ser vacunados, "seguramente porque no tenían la capacidad de influencia por ser alcaldes de ningun sitio".

ADIÓS A "UN GRAN PROFESIONAL"

Segado ha señalado que Villegas es "un gran profesional" que ha ejercido la medicina en el sistema público desde hace más de 30 años, y desde mayo de 2017 ha gestionado la sanidad "con honradez, eficacia y una vocacion de servicio público espectacular".

"Sobre todo en esto diez meses de pandemia en los que, a pesar de las dificultades, de una situación en muchos momentos en lo personal terrible, ha estado al pie del cañon desde el primer día hasta el último", ha agregado.

Para el portavoz parlamentario del PP, el ya exconsejero de Salud

y su equipo "han sido los artífices de que el inicio de la crisis sanitaria tuviera mucha menos incidencia en la Región", porque "tuvieron la habilidad de poner como primer dique de contención la Atención Primera", una medida replicada en otras comunidades.

Segado ha incidido en que Villegas ha sido un consejero "de una enorme altura profesional", que ha priorizado "ante todo la proteccion de la vida y de la salud de los ciudadados, poniendo encima de la mesa medidas difíciles muchas veces incomprensibles, pero siempre efectivas".

Con su dimisión, "Villegas pone de relieve que ante todo está la gestion de la pandemia", ha añadido, tras precisar que el consejero se marcha "convencido de que ha hecho lo correcto pero consciente de que el departamento que toma las decisiones en materia de salud no puede ser cuestionado socialmente"

"La credibilidad de la Administracion en estos miemntos no puede dañarse", ha manifestado el dirigente del PP, tras lo que ha agradecido a Villegas "su trabajo, su entrega y la gran responsabilidad y profesionalidad con la que ha ejercido como consejero de Salud".

Asimismo, ha denunciado que en las últimas horas "se ha desatado una campaña de linchamiento politico injusta desproporcionada e inmerecida" contra Villegas.