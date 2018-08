El Ayuntamiento de Murcia, con los votos a favor de Partido Popular y Cidadanos, aprueba los presupestos 2018

El presupuesto de 2018, aprobado con los votos favorables de los grupos Popular y Ciudadanos, asciende a 418,2 millones de euros y prevé un gasto por habitante de 936 euros, frente a 521 euros de ingresos por impuestos por murciano. Aumenta un 2,39% respecto al ejercicio anterior.

En ellos se recogen, entre otros conceptos, un gasto de 39 millones de euros para hacer frente al gasto derivados de la prestación de servicios cuya competencia corresponde a otras administraciones, pero no al Ayuntamiento. Entre ellas se encuentra la prestación de un buen número de servicios relacionados con el bienestar social, que suman un montante de 22,7 millones de euros, e incluyen actuaciones en promoción de la igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de la mujer, centros de mayores y de la mujer, respiro familiar, teleasistencia, ayuda a domicilio o asistencia social primaria.

Otros ejemplos son la conservación o mantenimiento de centros sanitarios (529.000 euros), el mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles (4 millones de euros), actividades complementarias en centros docentes (244.000 euros) y la inspección de establecimientos comerciales (300.000 euros).

A estos servicios se suman otros más por importe de 21,8 millones de euros y que corresponden a competencias que ni son propias ni son delegables: suministro y funcionamiento de centros docentes de educación infantil y primaria y subvenciones a IES (6 millones de euros), actuaciones de promoción de la salud (2,3 millones de euros), plan de seguridad ciudadana (2,3 millones de euros), empleo y promoción empresarial (7,2millones de euros), consumo (580.000 euros), juventud (2,6 millones de euros) y proyectos europeos (726.000 euros).

Por otro lado, los Presupuestos ponen de manifiesto también la necesidad de abordar la reforma de la financiación local atendiendo al reparto de fondos por habitante que recibe Murcia de otras administraciones. Sevilla (456€) y Valencia (448€) casi duplican y Málaga (425€), Zaragoza (410€), Las Palmas (263€) y Córdoba (251€) también superan los 231€ de Murcia.

Fomentar las oportunidades

Los ingresos del Ayuntamiento estarán condicionados por las políticas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las personas y fomentar las oportunidades económicas, razón por la cual se vuelve a mantener sin variación los tipos impositivos y a incorporar medidas de reducción de la carga impositiva a las familias, la simplificación administrativa y el fomento del empleo.

Así, con este Presupuesto reduce la tasa de vados, baja el precio del agua y desaparece la tasa de vertido al alcantarillado por parte de las comunidades. Asimismo, se revisado la previsión de ingresos del IBI en urbana a la baja, y, en rústica, al alza, como consecuencia de la revisión catastral que está ultimando el Ministerio de Hacienda. De igual modo, la progresiva recuperación del sector de la construcción, así como los indicadores de nuevas matriculaciones de vehículos, permiten prever mayores ingresos en el ICIO y en el Impuesto de vehículos.

En cuanto al estado de gastos, casi el 75% se destina a la prestación de servicios públicos básicos (alumbrado, vivienda, parques y jardines, limpieza viaria, etc.), producción de bienes públicos de carácter preferente (sanidad, cultura, educación, deporte, etc.) y actuaciones de carácter económico (transporte público, mercados, comercio, promoción turística, etc.)

La carga financiera se reduce un 26,8%, fundamentalmente por las amortizaciones de préstamos realizadas en los últimos años y la previsión de mantenimiento de bajos tipos de interés. Por el contrario, las transferencias corrientes es uno de los capítulos que más se ha incrementado (7%) debido a las mejoras previstas en el transporte público como consecuencia de la recuperación de frecuencias en líneas de pedanías.

Las inversiones se sitúan en 39 millones de euros, con importantes partidas para la remodelación y creación de zonas verdes de pedanías, para la anualidad correspondiente a las obras de soterramiento y la ejecución de los proyectos estratégicos.