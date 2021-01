La 41 Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, programada para los días 12 y 13 de febrero, se ha aplazado por el coronavirus al fin de semana del 21 y el 22 de mayo, según el Club Murciano Organizador de Carreras Ciclistas, responsable del único evento deportivo internacional de esa comunidad.

"Ya es seguro que no organizaremos la prueba en febrero porque no puede ser y hemos pedido al Consejo de Ciclismo Profesional poder hacerla ese fin de semana de mayo y no creemos que vaya a haber problemas para que así sea", indica Francisco Guzmán, director general de la ronda murciana.

Ese consejo dará traslado de la petición recibida a la Unión Ciclista Internacional (UCI) y a la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

De confirmarse las fechas, se disputará después de las rondas de Asturias, Madrid y Mallorca, también fijadas para mayo, y coincidirá con el Giro de Italia, lo que hará que algunos de los corredores que iban a estar en Murcia se caigan del cartel.

"Es algo inevitable, aunque lo primordial para quienes la organizamos es que haya carrera y no se pierda en este año tan difícil para todos. Queremos continuar con este acontecimiento un año más y aunque es una pena tener que modificar los planes, es lo que debemos hacer, teniendo en cuenta que hay otras cuestiones que son más importantes que el deporte", afirma Guzmán.

Ya habían confirmado su presencia 16 equipos de la categoría World Tour e se iba a contar con una de las participaciones más importantes de la historia de este evento, que ahora "se resentirá, como es lógico, porque el Giro atraerá a muchos corredores, pero es que no había más fechas disponibles", añade.

"Queremos que vengan todos los murcianos, con Alejandro Valverde a la cabeza, pues seguramente será su último año como profesional, y darle el homenaje que merece en su tierra, aunque dependerá de su calendario. También Luis León Sánchez, Rubén Fernández, José Joaquín Rojas y Miguel Ballesteros, quien ha fichado por el Electro Hiper Europa", comenta.

También cuenta que todos los ayuntamientos que habían mostrado interés por ser salida o meta "ven bien" el cambio y "siguen mostrando su respaldo", así como Banco Sabadell, patrocinador principal, y la Dirección General de Deportes de la comunidad autónoma, cuya presencia es clave para poder mantener un presupuesto que ronda los 200.000 euros.