Salmerón: "Si queremos estar entre los tres primeros hay que ganar el sábado"

El técnico José María Salmerón ha atendido a los medios de comunicación en El Mayayo en el entrenamiento previo al partido que nos enfrenta mañana al Lorca Deportiva en el Artés Carrasco.

El almeriense ha analizado la previa: “Es un partido difícil, como todos. Los últimos cuatro o cinco encuentros son los que acaban por decidir tu posición en la tabla. Estamos muy concentrados en ganar, aunque sabemos que va a ser complicado”, explicó el almeriense.

Los objetivos no han variado en la entidad universitaria. Salmerón asegura que “el objetivo es ascender. Queremos meternos en la Primera RFEF a través de los tres primeros puestos, y a partir de ahí, soñar y competir por más.

“Los de abajo también se juegan mucho. Esos enfrentamientos entre equipos de arriba nos pueden venir bien, siempre que nosotros hagamos los deberes"

Pese a que la situación no es idílica, Salmerón se muestra convencido. “Son cuatro partidos y hay que pensar en el trabajo diario. Es un partido importante para todos. Si queremos estar entre los tres primeros debemos empezar por vencer este sábado”, matizó el técnico.

El sábado, los universitarios tendrán la oportunidad de conseguir una victoria muy importante para seguir acercándose al objetivo. El rival será un renovado Lorca Deportiva. “No nos podemos confiar. Creo que el equipo está concienciado de que va a haber una gran dificultad para conseguir la victoria. Tenemos que saber contrarrestar situaciones que nos encontramos en algunos partidos”, aclaró el almeriense.

En el capítulo de bajas, el almeriense ha asegurado que “a Rafa de Vicente le quedan aún un par de semanas. Viti va por el buen camino, pero no va a poder estar. Adrián no termina de mejorar como nosotros quisiéramos. Va cogiendo el ritmo poco a poco, no sabemos cómo llegará pero le está costando un poco recuperar”.