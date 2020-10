Real Murcia Baloncesto busca su primera victoria en Huesca

El Levitec Huesca confía en estrenar su casillero de victorias esta temporada ante el Real Murcia Baloncesto y sumar los primeros puntos en su debut en su pista del pabellón de la capital oscense.

Los altoaragoneses llegan a este partido con las bajas de Jorge Lafuente tras su positivo por covid-19, aunque ha dado negativo en el último PCR, y de Will Butler que todavía no se ha incorporado al Peñas ni hay una fecha prevista para su llegada.

Tras la derrota ante el potente Granada, el encuentro de este viernes se prevé más accesible para los oscenses ante un rival recién ascendido, que en su debut en la categoría cayó en casa por un abultado resultado ante Castellón.

El entrenador peñista, David Gómez, insiste en que todavía están en la tercera semana de pretemporada con lo que ello conlleva. "La suerte no está con nosotros ya que no podemos contar con Jorge Lafuente que es muy importante por nosotros por lo que representa porque está en cuarentena, y Butler que no se cuándo va a venir", explica.

"Seguimos en la tercera semana de pretemporada porque no puedo entrenar con todos los jugadores, y esta semana ni hemos podido entrenar cinco contra cinco. Pero será un motivo más para sobreponernos y luchar por la victoria", analiza”.

Sobre el Murcia, Gómez considera que el resultado de la primera jornada con la abultada derrota que tuvieron en su pista "no es real" porque es un equipo recién ascendido que tiene presupuesto porque "es del fútbol, y el resultado del pasado fin de semana es irreal".

"Tiene jugadores con talento, que son verticales, y con gran capacidad para anotar, y que también juegan bien el uno contra uno", afirma.

David Gómez se queja por jugar en inferioridad frente a otros equipos por el tema de la asistencia de público.

"La Liga no explica porque en unas canchas hay público y en otras no. En Granada los aficionados se oían mucho animando a su equipo, y aquí no van a poder estar los aficionados a apoyando a nuestros jugadores", lamenta.

El partido entre Levitec Huesca y Real Murcia Baloncesto, correspondiente a la segunda jornada de la liga LEB Oro, del Grupo B, se disputará este viernes a las 21 horas en el Palacio de los Deportes de Huesca, a puerta cerrada, y será dirigido por el trío de colegiados: Albacete, Caamaño y Colomer.