Pobre empate del Real Murcia en El Ejido (1-1)

El Real Murcia, en el primer partido del nuevo año que cerraba la primera vuelta de la competición, ha dejado escapar una buena oportunidad de terminar entre los tres primeros de grupo ya que no ha aprovechado el empate del Córdoba ante el filial del Real Betis. Adrián Hernández se ha visto obligado a recomponer el equipo por la salida de Tanis Marcellán, lo que ha significado el debut del joven Josele, además de los sancionados Alberto Toril y Younnes. Los granas tenían enfrente a un rival muy necesitado de triunfos para salir de la parte baja de la tabla clasificatoria y que se ha firmado hasta cuatro jugadores durante el parón navideño.

El cuadro grana ha sumado un triste empate en un encuentro en el que ha quedado demostrado que era superior a su rival pero en el que ha dejado la impresión de jugar a medio gas. La primera parte ha estado marcada por la falta de ritmo y el encuentro sólo ha despertado en la recta final cuando Chumbi ha aprovechado un buen pase de Pedrosa para hacer el 0-1 con el que el partido se fue al descanso.

A la vuelta de vestuarios los locales han intentado poner un marcha atrás mientras los visitantes esperaban al rival atrás. El Ejido dio el primer aviso en el minuto 56 pero su delantero Etxani no estuvo muy acertado ante Josele. En la siguiente acción el canterano Pedrosa, hasta en dos ocasiones, ha tenido la oportunidad de poner la puntilla al partido aunque el guardameta Wilfred ha estado muy acertado. Tras esta acción los locales han comenzado a empujar más a un rival que se mostraba demasiado seguro de tener el partido controlado. Todo el trabajo se fue por la borda cuando en el minuto 77 Iván Pérez vio la segunda cartulina amarilla y dejaba a su equipo con diez. Además la acción no pudo ser más desafortunada ya que en el posterior lanzamiento de falta Toni Arranz, el mejor de los locales, ha aprovechado un balón en el área para hacer el empate. Los locales han comenzado a creer en la victoria mientras que los de Adrián Hernández tenían que esperar su oportunidad en un contragolpe pero la misma no ha llegado. Al final un empate que deja a los granas en la cuarta posición del grupo al concluir la primera vuelta de esta primera fase de la competición. Su próximo rival será el Recreativo Granada el próximo fin de semana en tierras granadinas.