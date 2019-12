La plantilla y el cuerpo técnico del primer equipo del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol han visitado a los niños y niñas que se encuentran ingresados en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.

Como cada año, los futbolistas del UCAM Murcia han estado con lo más pequeños regalando balones y peluches en busca de una sonrisa de los más pequeños. De igual modo, los jugadores les han deseado una rápida recuperación para todos aquellos niños que se encuentran ingresados en el área materno-infantil.

El Club quiere agradecer públicamente a los trabajadores del Hospital Universitario de la Arrixaca la encomiable labor que llevan a cabo todos los días del año en cuidar a los pacientes ingresados, en especial a aquellos que tratan con los más jóvenes.

Rafa de Vicente: "El partido ante el Cartagena será muy igualado"

El futbolista Rafa de Vicente ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar la actualidad del conjunto universitario antes del choque frente al FC Cartagena.

El centrocampista ha comenzado explicando las sensaciones de la plantilla tras el último choque liguero: “Las sensaciones después de una derrota nunca son buenas. En el vestuario se ha comentado, que aparte del resultado, hay que quedarse con lo bueno, y esa sensación de ver que fuimos a por el partido estando con diez y con ambición. Hay que rectificar todo lo que hicimos mal y encarar el próximo partido de otra manera para poder llevarnos los tres puntos de Cartagena”.

“Ahora mismo creo que más que ambición, lo que nos falta es continuidad. Ser capaces de lograr victorias en casa y hacerlas buenas fuera de La Condomina sacando puntos. No nos queda otra que seguir”, añadió.

Este sábado, el UCAM Murcia visita el Cartagonova para enfrentarse al líder el grupo IV de Segunda División B. “Será un partido de tú a tú, ya que ambos equipos contamos con dos grandes plantillas. Los dos venimos de perder. El Cartagena querrá demostrar a su afición que está ahí arriba por algo y nosotros tenemos que ir con la intención de ganar el partido y dar un golpe encima de la mesa”, afirmó.

Además, Rafa de Vicente ha advertido que “en esta categoría no hay ninguna distancia que no se pueda recortar. Lo he vivido en diferentes equipos. Está claro que diez puntos es una distancia difícil de salvar, pero estoy convencido de que este equipo es capaz de hacerlo”.

Chavero, Galas y Vicente Romero, bajas para el sábado

La Jueza de Competición de la RFEF ha dictaminado que Galas y Vicente Romero cumplan un partido de sanción por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

Además, Chavero también cumplirá un partido de sanción por las dos tarjetas amarillas que vio ante el Villarrobledo en el último partido de Liga.

De este modo, el técnico universitario no podrá contar con estos tres futbolistas para el choque de este sábado ante el Cartagena a domicilio.