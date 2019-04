Jimbee Roldán FS, campeón de Europa en San Javier

El Jimbee Roldán es campeón de la III edición de la European Women's Fútsal tras

vencer 5-2 al Kick Off italiano. Un partido donde los dos equipos han demostrado que

querían alzarse con el triunfo. A los 3 minutos, Débora Vanin, enganchaba un balón y lo

introducía en la portería defendida por Etayo.

Se adelantaba la escuadra italiana pero el Jimbee no bajaba la intensidad. Las de

Peñaranda, apoyadas por más de 1.200 personas en la grada, empujaron a las de Ricardo

Russo hacia su cancha, y la recompensa llegaría en el minuto 15, cuando Mayte Mateo

empataba el partido. Dos minutos después, Sara provocaba el éxtasis adelantando a las

roldanenses en el marcador.

En la segunda parte, el Jimbee Roldán sabía que el margen era corto y, a los dos

minutos, ampliaron la diferencia, tanto obra de Consu Campoy. A partir de este

momento, hubo un nombre propio en el partido. Era el de Ana Etayo, portera que atajó

todo lo que le tiraban. Paradas salvadoras que sirvieron para que las anfitrionas creyeran

en la victoria y para desesperar al Kick Off. El 1-4 llegaría a falta de 4 minutos para

finalizar el encuentro, otra vez Mayte Mateo, misma protagonista que en el gol

definitivo a falta de 49 segundos. Poco antes, Débora Vanin había marcado el segundo

para su equipo.