ElPozo Murcia Costa Cálida promocionará la Región como destino turístico seguro en la Final Four

ElPozo Murcia Costa Cálida ha realizado el acto de presentación para la Final Four de este fin de semana, que se disputa en el Palau Blaugrana de Barcelona y que los murcianos tendrán de rival en semifinales al club ruso Tyumen, este viernes a las 4 de la tarde.

Un acto, el cual, estuvieron presentes la Consejera de Juventud, Turismo y Deportes, Cristina López, acompañada por el Director General de Deportes, Fran Sánchez y, el Concejal de Salud y Deportes, Felipe Coello; por parte del club, el presidente Jose Antonio Bolarín, el director general Fran Serrejón y los miembros de la plantilla, Miguelín y Diego Giustozzi.

La primera en hablar ha sido la Consejera, Cristina López, quién ha mostrado agradecimiento por pasear el nombre de la Región de Murcia por todo Europa y espera que el equipo traiga el trofeo a las vitrinas del Palacio de los Deportes.

Después le ha seguido el capitán del equipo, Miguelín, el cual ha expresado las ganas del equipo por competir después de doce años y el afán de conseguir para el club, un título maldito en la historia de los murcianos.

Por último, ha sido Diego Giustozzi quien ha comentado la importancia de conseguir esta competición, una competición de mucho nivel donde se han enfrentado a los mejores de Europa.También el entrenador argentino ha aclarado que tanto Felipe Valerio como Miguelín viajarán para intentar jugar, ambos no jugaron en liga. Otro aspecto que ha mencionado es la gran baja de Juanjo, al que ve que les apoyará de otra manera que no sea la pista, porque recordemos que no podrá jugar, ya que estuvo con el Barcelona jugando esta Champions.

ElPozo Murcia Costa Cálida FS recibió a la consejera de Turismo, Juventud y Deportes, Cristina Sánchez, antes de participar en los partidos de la Final Four de la UEFA Champions League, que tendrá lugar del 9 al 11 de octubre en el Palau Blaugrana de Barcelona y en la que el equipo murciano luchará por la copa europea y promocionará la Región de Murcia como destino turístico seguro.

Cristina Sánchez destacó que “esta cita va a generar un gran alcance mediático, y contribuirá a reforzar la difusión de la imagen de la marca Costa Cálida-Región de Murcia, Destino Seguro, a través de este equipo que es un referente deportivo nacional e internacional”.

El debut de ElPozo Murcia Costa Cálida FS será el viernes 9 de octubre a las 16:00 horas contra el equipo ruso del Tyumen en el Palau Blaugrana, tras el cambio de sede y aplazamiento de fecha por la pandemia del Covid-19. Los cuatro equipos que disputan la fase final son los rusos del Tyumen y KPRF y los españoles ElPozo Murcia y FC Barcelona. La competición por el tercer y cuarto puesto y la final se disputarán el domingo día 11 de octubre. Todos los partidos de la Final Four de la UEFA Champions League se podrán ver en directo por Gol Televisión.