Alejandro Gómez: “ Nuestro objetivo es competir al máximo nivel”

El UCAM Murcia CB aprovechó la presentación de Tomás Bellas para anunciar la renovación de un patrocinador Willis Towers Watson que cumple su séptimo año y donde puedo hablar el director general del club, Alejandro Gómez.

El madrileño ha destacado la implicación de este patrocinador con el club universitario, donde siempre ha apoyado al club en los peores momentos.

En la parcela deportiva, ha destacado el fichaje de Tomás Bellas siendo un jugador que conocía mucho la dirección deportiva y quien ve un buen refuerzo para la plantilla, la cual, en algunos aspectos se debilitaba.

Una plantilla que según sus palabras juega a un gran nivel, incluso en la derrota de Tenerife, con un presupuesto modesto que se contrarresta con la gran ambición sobre la pista que demuestran los jugadores universitarios.

Sobre las palabras de Saras Jasikivicius al decir que el conjunto murciano hizo un partido “super sucio”, Alejandro Gómez ha querido aclarar que lo que dijo el lituano era para alabar el buen partido que hicieron los de Sito Alonso y que esas palabras eran para explicar el buen trabajo de intensidad que realizaron sus oponentes en la pista.

En el apartado del público, ha trasmitido sus ganas de que hayan aficionados dentro del Palacio pero que con la actual situación sanitaria es difícil, donde en el club se solidarizan con la gente que está pasándolo mal en esta pandemia.

Además, se le ha preguntado por el arbitraje actual y en concreto por la técnica que le pitaron a Sito Alonso en el partido frente al Barcelona, la cual, ve el problema no sobre los colegiados sino sobre la mesa que no estuvo atenta cuando Sito anuló el tiempo muerto mediante gestos que no vieron los asistentes de la mesa y que luego provocaron el enfado y según admitía Gómez, la justa técnica del entrenador murciano.

Por último, el encargado de la parcela deportivo ha admitido que la plantilla está preparada para recibir un jugador, como es el fichaje de Bellas, como de que pueda haber alguna salida si alguien no se encuentra a gusto aunque ahora todo es sumar y “ es un bendito problema” tener que hacer convocatorias para los encuentros.