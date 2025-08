Tres héroes de cuatro patas: así entrenan los perros que salvarán vidas junto a los bomberos en Murcia

La nueva Unidad Canina de Bomberos de Murcia arranca con tres perros entrenados para buscar personas desaparecidas en zonas de riesgo. Aún en formación, ya han demostrado una entrega y capacidad que emocionan.

Murcia contará en los próximos meses con un recurso clave para situaciones extremas: su primera Unidad Canina de Bomberos (UCBM). Esta unidad pionera estará formada por tres perros adiestrados en búsqueda y localización de personas, especialmente en entornos de alta dificultad como estructuras colapsadas, áreas rurales o catástrofes naturales.

El equipo lo integran un pastor belga de seis años llamado Hamet, un labrador retriever de dos años, y una cachorra de malinois de siete meses, que se encuentra en plena fase de socialización. Todos ellos están bajo el cuidado y la formación de un equipo humano compuesto por un cabo de bomberos, un bombero y un conductor, todos con sólida experiencia en adiestramiento y labores operativas de rescate.

“Mi perro es Hamet, tiene seis años y es un pastor belga malinois”, contaba Juan Antonio, uno de los responsables. A su lado, Paco, compañero de unidad, añadía: “El mío es un labrador de dos años. Son muy distintos, pero ambos tienen un instinto de búsqueda increíble”.

ENTRENAMIENTO CON PRECISIÓN Y JUEGO

El trabajo que realizan estos animales es tan vital como complejo. Lejos de ser simple obediencia, su entrenamiento se basa en su instinto de caza canalizado a través del juego.

“Buscan a las personas por puro impulso de juego. Su recompensa es una pelota, un trozo de comida o su juguete favorito”, explican los bomberos.

Ayuntamiento de Murcia Los tres protagonistas caninos

“A simple vista parece fácil: le das la orden de ‘busca’ y el perro encuentra y ladra. Pero hay muchas variables: que no abandone a la víctima, que no la invada, que se mantenga autónomo y no dependa del guía… Es un trabajo finísimo”.

Estos perros ya han participado en varios simulacros de rescate, tanto en áreas de monte como en zonas de derrumbes, como parte de su fase de entrenamiento. Aunque la unidad todavía no es oficialmente operativa, ya vivieron una búsqueda real: la de un compañero del cuerpo, Ángel Torner.

“Fue muy emocionante. Hacía muchísimo calor, pero el perro no bajó la intensidad en ningún momento. Se metió entre matorrales, huertos abandonados, sin dejar de buscar”, recuerda Juan Antonio.

¿Qué razas pueden ser rescatistas?

Aunque los malinois y labradores son razas habituales en unidades caninas por sus cualidades físicas y mentales, la raza no es lo más determinante.

“Lo más importante es el carácter del perro. Hay razas que por naturaleza lo traen, pero al final lo decide el propio animal. Si tiene motivación y aguante, puede entrenarse”, explican.

La edad ideal para comenzar el adiestramiento es muy temprana. “A los seis o siete meses ya hacen pequeñas búsquedas. Desde cachorros se les motiva con el juego y la obediencia, y cada uno progresa a su ritmo”, explican.

La unidad canina se encuentra en la recta final para comenzar oficialmente su labor. “Estamos ultimando los detalles. Hemos creado un reglamento y una estructura organizativa que ya está en manos del Ayuntamiento. Queremos que esto tenga una base sólida desde el inicio”, explican.

Por ahora, los tres perros son suficientes para cubrir las necesidades. “Es un proyecto piloto, pero funciona muy bien. Si en el futuro hay más demanda, podríamos ampliar”, señalan.

Y cuando llegue el momento, también habrá una jubilación digna para estos héroes de cuatro patas “Se jubilan antes que nosotros. Aunque aún son jóvenes, cuando llegue el momento, tendrán su descanso como se merecen”, afirman entre sonrisas.

La Unidad Canina de Bomberos de Murcia es más que un proyecto: es un compromiso con la vida, guiado por el olfato, la lealtad y la increíble conexión entre humanos y animales.