Nace el Trail Valles del Sil (León): descubre la carrera de montaña que pocos conocen

“No es solo una carrera de montaña, es una forma de sentir un entorno único”, destacan los organizadores del Trail Valles del Sil, que se celebrará por primera vez el 15 de noviembre de 2025 en Páramo del Sil, León. La prueba nace con la intención de poner en valor una de las zonas más desconocidas del Bierzo y de la Cordillera Cantábrica, un territorio espectacular flanqueado por varios picos que rozan los 2.000 metros de altitud y que alberga especies emblemáticas como el oso pardo y el urogallo cantábrico.

Una iniciativa local con pasión por la montaña

La idea del Trail Valles del Sil surge del empeño de tres jóvenes del pueblo, apasionados por el trail running, que querían crear una carrera que combinara deporte, naturaleza y promoción del territorio. “No buscamos heredar iniciativas anteriores, sino mejorar el pasado y ofrecer alternativas de futuro para Páramo del Sil y el Alto Sil”, explican. Su objetivo es dar a conocer esta zona privilegiada, hasta ahora poco explorada, y fomentar un turismo deportivo sostenible que respete el entorno natural. Recorrido y paisajes impresionantes

El recorrido atraviesa los pintorescos pueblos de Primout y La Campona, y alcanza su mayor altitud en el alto de Sonida (1.850 metros). La ruta incluye campas de pasto como Valdevoces, Revillán y Collada, antiguas sendas para el ganado y caminos históricos, además de cabañas tradicionales como las de los Angelinos, La Campona y Pedrosillo. Los participantes podrán disfrutar de vistas panorámicas sobre los valles de la Tejera y Salentinos, Valdeiglesia y el macizo de Catoute, combinando exigencia deportiva con belleza natural.

Modalidades para todos los niveles

El Trail Valles del Sil se adapta a distintos niveles y edades:

Carrera reina: 25 km con un desnivel acumulado de 2.800 metros, diseñada para corredores experimentados que buscan un reto exigente en montaña.

Carrera corta: 15 km con 1.500 metros de desnivel acumulado, apta para corredores y andarines que deseen disfrutar de la montaña sin la exigencia de la distancia larga.

Track infantil urbano: inscripción gratuita, con distancias adaptadas según la edad, fomentando la participación de los más pequeños y acercando a las familias al deporte al aire libre.

Inscripciones y más información

El plazo de inscripciones se abrió el 15 de septiembre a las 10:00 horas. Toda la información sobre recorridos, normativa y actividades complementarias está disponible en la web oficial: www.trailvallesdelsil.com, así como en los perfiles de Facebook e Instagram: @trailvallesdelsil.

Más que una carrera: un impulso para la comarca

Más allá del deporte, el Trail Valles del Sil pretende convertirse en un motor para la economía local, promoviendo el turismo activo y el contacto con la naturaleza en una de las zonas más vírgenes del Bierzo. Los organizadores destacan que la prueba permite disfrutar de la montaña de forma responsable y sostenible, contribuyendo a la conservación del entorno y a dar visibilidad a los tesoros naturales y culturales de la comarca.

Con paisajes intactos, recorridos exigentes y opciones inclusivas para toda la familia, el Trail Valles del Sil se perfila como una cita obligada para los amantes del trail running en León, ofreciendo la combinación perfecta de desafío deportivo y experiencia única en la naturaleza.