Alicante se convierte en un gran escenario de circo durante todo octubre

Alicante se prepara para vivir un mes lleno de magia, risas y emoción con la llegada de la 16ª edición del Festival Circarte, que del 3 al 26 de octubre convertirá plazas, barrios y teatros en escenarios para disfrutar del arte del circo. Con 22 espectáculos, talleres, encuentros comunitarios y una gala final en el Teatro Principal, la ciudad y su provincia se sumergirán en un programa que une entretenimiento, inclusión y compromiso social.

Un festival consolidado y con identidad propia

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, participó en la presentación del certamen y destacó que “Circarte es un festival muy especial, lleno de sorpresas y magia, con una vertiente social importante. Está muy consolidado en la ciudad y además colabora en nuestro empeño de descentralizar la cultura, acercándose a los barrios”.

Esa filosofía ha convertido a Circarte en un referente cultural de la provincia, apostando por llevar el espectáculo más allá de los grandes escenarios y acercarlo a entornos comunitarios donde la cultura se convierte en motor de convivencia y participación ciudadana.

Escenarios diversos: del barrio a los grandes teatros

El festival desplegará sus actividades en múltiples localizaciones de Alicante y provincia. En la ciudad, los vecinos podrán disfrutar de talleres y actuaciones en espacios abiertos como el Centro Cultural Las Cigarreras, el Solar de Virgen del Remedio, la Plaza de Argel, la Plaza Benalúa y la Plaza de la Cruz. También se suman el Teatro Arniches, el Paraninfo de la Universidad de Alicante y el Teatro Principal, que acogerá la gran gala del 19 de octubre.

Esta diversidad de escenarios responde al objetivo de descentralizar la programación cultural, llegando tanto a los barrios como al centro de la ciudad, y abriendo la experiencia circense a públicos de todas las edades.

Programación: talleres, solidaridad y circo inclusivo

El 17 de octubre, la Plaza de Argel se convertirá en un espacio de convivencia, música y baile con actividades familiares, pintacaras y la participación de los tambores de la Comunidad Klakibum, que guiarán a los asistentes hasta la Plaza de la Cruz para disfrutar del espectáculo Desprovisto de la compañía UpArte.

El 18 de octubre, el festival se instalará en Las Cigarreras con una jornada marcada por la inclusión y la solidaridad. Habrá talleres de circo adaptado para personas con diversidad funcional a cargo de Malabaramáquinas, el espectáculo Il Forno Fantastik en el Jardín Vertical, un Cabaré de Circo Inclusivo en la Caja Negra y la proyección de un documental sobre la labor social de la asociación Donyet Ardid.

La gran gala del festival tendrá lugar el domingo 19 de octubre en el Teatro Principal, donde compañías nacionales e internacionales mostrarán lo mejor de su repertorio en una noche de gala que reunirá acrobacias, malabares y sorpresas.

El cierre está previsto para el domingo 26 de octubre en la Plaza de Benalúa con un concierto de Billy Mandanga. Autitos Chocadores, pensado para todo el público y con entrada libre.

Una cita con la cultura para todos

Más allá del espectáculo, Circarte busca generar un impacto social positivo. Sus organizadores subrayan que el festival integra la diversidad, fomenta la participación ciudadana y apuesta por la cultura como herramienta de transformación social.

En su 16ª edición, Circarte se confirma como una cita imprescindible en el calendario cultural de Alicante, capaz de reunir a artistas, asociaciones y público en un mismo espacio de disfrute colectivo.

Durante tres semanas, la ciudad se transformará en un escenario abierto donde las risas, la música, la acrobacia y la magia del circo estarán al alcance de todos.