Redes de apoyo frente a la soledad de las personas dependientes y de sus cuidadores

Esta iniciativa responde a la necesidad clara de aislamiento y sobrecarga  física y emocional que experimentan a veces los cuidadores

PILAR TORRES
Carmen Hernández

Pilar Torres, concejala Bienestar Social

Carmen Hernández

Bajo el título "Redes de apoyo frente a la soledad de las personas dependientes y de sus cuidadores", esta iniciativa responde a una necesidad clara: el aislamiento y la sobrecarga física y emocional que experimentan los cuidadores, muchas veces en dedicación casi exclusiva, y la soledad de quienes dependen de su ayuda diaria.

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha un proyecto pionero que busca cuidar a los cuidadores de personas dependientes y combatir la soledad no deseada a través del Centro Municipal de Servicios Sociales "Ciudad de Murcia". 

En los micrófonos de Cope Murcia, la concejala de Bienestar Social, Pilar Torres ha destacado la importancia de los voluntarios que brindan acompañamiento físico, social y emocional a los cuidadores que hay actualmente en el Servicio de Atención Domiciliaria Municipal. Es fundamental  reconocer y acompañar no solo a las personas mayores que necesitan cuidados, sino también a quienes, muchas veces de forma invisible, sostienen su bienestar diario. Con este programa, Murcia da un paso más en la construcción de una ciudad más humana y solidaria.

