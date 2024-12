La nieve y Papá Noel llegan este domingo a Murcia

Papá Noel llega a Murcia este domingo. Será a las seis de la tarde a la plaza del Cardenal Belluga. Papá Noel llegará en su trineo de hielo, tirado por dos grandes osos polares y un espectáculo de artes circenses. El espectáculo ‘Los Cuentos del Abuelo Pencho’ contará con la participación de más de medio centenar de personajes de Disney y la cantante de Operación Triunfo Mireia Montávez.

El actor murciano Juan José Ferrer, conocido por interpretar a don Luis Mejía en el Tenorio y director del Auto de Reyes Magos de Churra, que se celebra desde el siglo XVIII, será el encargado de representar durante esta Navidad de Murcia a Papá Noel.

Una vez finalizado el acto de llegada hasta Belluga, Papá Noel se desplazará hacia su casita, ubicada en la calle Basabé, que este año ha sido completamente renovada. Su temática está protagonizada por juguetes de grandes dimensiones. El horario de visita es de 11 a 13:30 horas y de 17 a 20 horas los días 23 y 24 de diciembre.

La Cabalgata se celebrará el día de Nochebuena. Comenzará a las 12:00 horas con salida desde El Carmen, con el siguiente itinerario: C/ Proclamación, Sacerdotes Hermanos Cerón, Alameda de Colón, Av. Canalejas, Puente Viejo, Pza. Martínez Tornel, C/ Tomás Maestre, Glorieta de España, C/ Arenal, Cardenal Belluga, Pza. Apóstoles, Isidoro de la Cierva, Pza Cetina, Alejandro Séiquer, Plaza Santo Domingo, C/ Santa Clara (final a la espalda del Teatro Romea).

Por otro lado, el Ayuntamiento de Murcia ha rendido homenaje a Ángel Martínez Belmonte, quien durante más de 40 años se ha entregado a las fiestas de Murcia de manera generosa y altruista. Desde hoy, un busto realizado por Juan José Quirós lucirá en su honor en el Jardín de la Fama, popularmente conocido como Jardín de los Perros.