Murcia abre sus páginas: la Feria del Libro 2025 convierte Alfonso X en un viaje de letras, historia y emociones

Murcia se prepara para transformarse en un enorme librería al aire libre como explica su alma mater Jesús Boluda. Del 3 al 12 de octubre, el Paseo de Alfonso X El Sabio acogerá la Feria del Libro 2025, con 78 casetas, más de un centenar de actividades y la presencia de autores que harán que la ciudad respire literatura por cada esquina.

La edición de este año viene marcada por el 1200 aniversario de la fundación de Murcia, homenajeado en el cartel ilustrado por José Manuel Puebla, donde un Alfonso X lector comparte protagonismo con un gorrión que pasa páginas, símbolo de curiosidad y nuevas historias. Una librería al aire libre con nombres de peso.

Autores como Noemí Casquet (Pirómanas), Víctor del Árbol (El tiempo de las fieras), Manuel Vilas (El mejor libro del mundo) o Jorge Díaz (El espía) se darán cita en esta edición, junto a voces poéticas como Carmen María López.

La feria también será un escaparate del talento murciano, con escritores como Fernando de la Cierva, Manuel Moyano, Luis Leante o Aarón Sáez, que presenta su primer libro Solo para fans. Mucho más que libros en una cita que tendrá variados talleres y encuentros internacionales.

Ayuntamiento de Murcia Presentación de la feria

El programa va mucho más allá de las firmas: habrá cuentacuentos, juegos y talleres para los más pequeños, debates sobre fake news históricas, divulgación científica y un hermanamiento con la Feria del Libro de Miño (Galicia) y la Feria de Huila (Colombia).

Además, vuelve In Love con Murcia, un espacio dedicado a la novela romántica y juvenil que promete llenar de público sus mesas redondas.

Molina de Segura, invitada especial

El 11 de octubre se dedicará a Molina de Segura como municipio invitado, con una programación que incluye la mesa redonda Relato frente a novela: el Premio Setenil, uno de los más prestigiosos del género breve en España. Una ciudad que se escribe a sí misma

“En la era digital, tocar los libros y oler sus páginas es un acto de resistencia y de futuro”, destacó la concejala de Educación, Belén López, durante la presentación. La feria, organizada por la Asociación de Creadores y Artistas PALÍN, el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma, será un punto de encuentro cultural único para murcianos y visitantes.

La programación completa puede consultarse en ferialibromurcia.com