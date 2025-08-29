La DGT prevé más de 200.000 desplazamientos por las carreteras de la Región en la operación retorno del verano

La DGT prevé unos 212.500 desplazamientos por las carreteras de la Región de Murcia con motivo de la "operación especial retorno del verano 2025", que comienza hoy a las 15.00 horas y finaliza el domingo a las 24.00 horas.

Esta operación pone fin a los cuatro grandes dispositivos desplegados por la DGT y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Región durante el verano, en los que se han registrado, hasta el 26 de agosto, cuatro fallecidos en vías interurbanas- un conductor, dos de motocicleta y una pasajera de turismo-, nueve menos que las contabilizadas en el mismo periodo de 2024.

En relación al año pasado ha disminuido un 1% el número de siniestros con víctimas, un 33% las personas fallecidas y un 22% el número de personas hospitalizadas. La Jefa Provincial de Tráfico, Virginia Jerez ha señalado en los micrófonos de Cope Murcia la importancia de planificar con antelación los viaje ante el inicio de esta última operación retorno del verano.

A nivel nacional se espera un volumen de desplazamientos de cinco millones de vehículos, lo que incrementará considerablemente la corriente circulatoria por las carreteras de la Región.