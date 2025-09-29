Desmantelado un narcopiso en Patiño que operaba las 24 horas junto a un colegio y un parque infantil

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un activo punto de venta de drogas en la pedanía murciana de Patiño, donde han detenido a dos hombres acusados de un delito de tráfico de estupefacientes. El inmueble, utilizado exclusivamente para la venta de sustancias, funcionaba como un auténtico “supermercado de la droga” abierto las 24 horas del día.

La investigación, enmarcada en la lucha contra el tráfico de drogas en la Región de Murcia, permitió a los agentes localizar la vivienda, situada junto a un colegio y un parque infantil, lo que generaba constantes situaciones de conflicto y sensación de inseguridad entre los vecinos.

incautadas más de un centenar de dosis de cocaína

Tras constatar que el inmueble estaba siendo utilizado para la distribución de estupefacientes, se procedió a la entrada y registro. En el operativo, los investigadores incautaron más de un centenar de dosis de cocaína preparadas para su venta, así como diversas cantidades de hachís y marihuana.

Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas

Los responsables del narcopiso habían adoptado estrictas medidas de seguridad. Contaban con vigilantes dedicados a detectar la presencia policial y empleaban maniobras de distracción para dificultar las investigaciones. Además, la vivienda estaba reforzada con una puerta acorazada de grandes dimensiones y varios puntales de hierro que la convertían en un auténtico búnker, lo que hizo necesaria la intervención del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), desplazado desde Madrid.

En el dispositivo participaron distintas unidades de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, entre ellas la Unidad de Prevención y Reacción, el Grupo de Apoyo Operativo, Guías Caninos y Policía Científica.

Los dos detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia, que determinará las medidas cautelares correspondientes.