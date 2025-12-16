Un corazón como una casa: Jesús Abandonado apela a la solidaridad de los murcianos en su campaña de Navidad

La Fundación Jesús Abandonado ha presentado su campaña de Navidad bajo el lema Un corazón como una casa, una iniciativa que busca sensibilizar y apelar a la solidaridad de la sociedad murciana. El presidente de la fundación, José Manuel Martínez, ha explicado que el objetivo es "trasladar de forma visual y objetiva lo que sentimos", formando "una gran familia" para las personas que atienden y ofreciéndoles "un hogar de referencia".

Una Navidad con actividades especiales

Para celebrar estas fechas, la organización ha preparado un completo programa de actividades que incluye desayunos con chocolate y churros, bingos, teatros y excursiones. Además, se celebrarán cinco comidas especiales en Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes. El 24 de diciembre, el obispo presidirá la tradicional Misa de Gallo a las 18:30 horas, y el día 30 tendrá lugar el Día de las Familias, un evento de reencuentro en la fundación.

Qué sería una casa sin corazón" José Manuel Martínez Presidente de Jesús Abandonado

El pilar del voluntariado y la artesanía solidaria

Martínez ha destacado el papel de los voluntarios como un pilar fundamental de la fundación, describiéndolos como "gente que viene sonriendo y se va sonriendo". La organización cuenta con 22 líneas de voluntariado y realiza un llamamiento a la ciudadanía para que conozcan su labor desde dentro. "Hago un llamamiento para que la gente conozca Jesús Abandonado desde dentro", ha señalado el presidente.

La campaña también pone en valor el trabajo de los usuarios, que participan en talleres motivadores y de recuperación personal donde elaboran productos de artesanía. Según Martínez, los usuarios "se emocionan" al ver que sus creaciones son útiles y que su esfuerzo "termine en un rinconcito de un hogar de Murcia". Estos productos se pueden adquirir en el stand de la fundación en la feria de artesanía.

Invito a toda la población murciana a que haga algo en Jesús Abandonado" José Manuel Martínez Presidente de Jesús Abandonado

Otras formas de colaborar

Para aquellos que deseen colaborar económicamente, la fundación ha habilitado en su página web una casa digital solidaria a modo de fila 0, donde se pueden realizar donativos de cualquier importe. El objetivo, según Martínez, es que "sean muchos murcianos los que pongan algo". Además, se ha activado en Instagram un sorteo de una gran cesta solidaria con productos artesanales valorados en más de 200 euros.

Finalmente, el presidente ha recordado la importancia de la dignidad de la persona y ha pedido a los ciudadanos que alerten a la fundación si ven a personas sin hogar para que el equipo de calle pueda intervenir. "Invito a toda la población murciana a que haga algo en Jesús abandonado, para que luego pueda decidir si sigue haciendo cosas", ha concluido.