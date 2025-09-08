Aparcar en la plaza de Europa de Murcia cuesta desde hoy 6 euros 12 horas

Los aparcamientos de la Glorieta y plaza de Europa de Murcia, tienen desde hoy precios más económicos. Se han puesto en marcha los bonos Multipass, de 5, 10 o 20 usos.

Permitirán aparcar hasta doce horas en la plaza de Europa por 5,99€, y en Glorieta de España por 7,49€. Además, vienen acompañados de un descuento del 30% en la carga de vehículos eléctricos en la red de estacionamientos de Telpark en toda España.

Se trata de la primera vez que estos bonos llegan al estacionamiento de la Plaza de Europa, lo que permitirá dinamizar el comercio de proximidad y la plaza de abastos. Eso sí, hay que tener en cuenta que los bonos Multipass están limitados, por lo que conviene adquirirlos lo antes posible.

Estos pases podrán utilizarse durante todo el año sin restricción de fechas o franjas horarias, convirtiéndose de esta forma en una alternativa de estacionamiento para residentes y cuantos acuden al centro de la ciudad por motivos laborales o de ocio.

A la hora de adquirir los bonos, los clientes introducirán la matrícula de su coche asociado al bono y podrán entrar y salir sin necesidad alguna de sacar ticket ni de pagar en efectivo, gracias a un sistema de lectura digital de matrículas. Este mecanismo garantiza la rapidez, seguridad y eficacia del servicio ofertado, permitiéndose además el cambio de la matrícula asociada a la promoción.