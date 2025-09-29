77 asuntos se han gestionado en la región de Murcia relacionados con las lluvias

La mayoría de los asuntos tienen que ver con obstáculos en la vía y achiques de agua.

Por municipios, destacan los 35 asuntos de Molina de Segura, siendo los más destacables el atasco que el agua ha ocasionado en la N-301 a su paso por la localidad y la inundación de los fosos de los ascensores en el Hospital Ribera de Molina.

En la capital regional, en la ciudad de Murcia, se han atendido por el momento un total de 21 asuntos. También cuatro personas tuvieron que ser rescatadas al quedar atrapadas por el agua en su vehículos.

La Policía Local tambien ha informado de que se ha cortado la circulación en la carretera que va de la Alcayna hacia Altorreal