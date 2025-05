Carlos Alcaraz: "Los momentos complicados me refuerzan"

Carlos Alcaraz reconoció haber sufrido un bajón físico en el tercer set del duelo de tercera ronda de Roland Garros contra el bosnio Damir Dzumhur, aseguró que no temió por perder el partido, pero sí por irse a un quinto set y dijo que haber superado ese bache le reforzará para lo que queda de torneo.

"Sacar adelante este tipo de momentos ayuda a saber las cosas que hay que mejorar. Puede pasar en el siguiente partido de nuevo y hay que saber enfocarlo de forma diferente", dijo el número 2 del mundo y defensor del título tras imponerse al balcánico por 6-1, 6-3, 4-6 y 6-4.

Alcaraz negó que, tras vencer fácil las dos primeras mangas, sufriera algún problema físico, pero sí "un bajón" que atribuyó a la dificultad de mantener el nivel durante tantos minutos y que le generó "dudas físicas y tenísticas".

"Él ha mejorado en el tercer set, yo no sabía qué hacer, no encontraba ningún hueco. Pero cuando estaba por debajo en el cuarto he sabido calmarme, pensar más claramente y recuperar la línea que traía para conseguir esa pequeña ventaja que me ha dejado y aprovechar las oportunidades", señaló.

Alcaraz indicó que en la sesión de noche es más fácil sufrir un bajón físico, aunque indicó no sufrir ningún problema importante.

El español se mostró convencido de haber hecho un tenis bueno en los dos primeros sets y en el tercero, el bosnio, que le había dejado huecos desde el fondo de la pista, subió más el nivel, lo que coincidió con su bajón físico.

El número 2 del mundo indicó que no se vio fuera del torneo, pero sí "en un quinto set". "Sabía que si pasaba tenía que estar preparado para afrontarlo. Al final, a un tenista cuando se le pasa la derrota por la cabeza es que ya está perdido".

Las condiciones que se crean en la noche, con la bola más pesada, también dificultaron su tenis, porque, confesó, le impidieron llevar la iniciativa de los puntos.

Alcaraz se refirió también al estadounidense Ben Shelton, su rival en octavos de final, el próximo domingo: "Es un jugador muy agresivo, con mucha energía en sus golpes, que sobre tierra batida está jugando cada vez mejor".

"Tendré que intentar que él no lleve la iniciativa ni las riendas del partido y que pueda imponer mi tenis", comentó.