UCAM CB y La Salud Archena rubrican su acuerdo de colaboración

El UCAM Murcia CB y La Salud Archena, han firmado un acuerdo de vinculación para potenciar el baloncesto en la Región de Murcia. Esta mañana se ha presentado ante los medios de comunicación con la presencia del Vicepresidente del club archenero, Juan Gil, y el Director de cantera del UCAM Murcia CB, Juan Antonio Martínez.

Un vínculo que permitirá explotar el talento que se forma en la cantera del UCAM Murcia y potenciar un club regional en claro auge como es La Salud Archena, recién ascendido a 2ª FEB. El vicepresidente del club, Juan Gil, ha indicado que estamos muy agradecidos a UCAM Murcia por ayudarnos con este acuerdo. Por su parte, Juan Antonio Martínez ha indicado que “nos va a ayudar enormemente para seguir con la progresión de Fabián Flores, que para nosotros es un pilar básico dentro del club”.

Precisamente, el joven pívot de la generación de 2005 ha sido presentado oficialmente ante los medios de comunicación. Este acuerdo le permitirá seguir entrenando con el conjunto ACB a las órdenes de Sito Alonso y contar con un rol importante en La Salud Archena. Así lo ha explicado el director deportivo del club archenero, Antonio Verdú. “Entendemos que este reto no es posible sin las instituciones, patrocinadores y clubes como el UCAM Murcia que nos permiten sellar este acuerdo. Apostamos por el baloncesto murciano y por el jugador murciano. Tenemos hasta siete jugadores de la Región de Murcia. Creemos que Fabián Flores que es una de las mayores promesas no solo a nivel regional sino a nivel nacional, nos va a permitir dar ese fruto de calidad necesario para competir en Segunda FEB”.

Presentado el acuerdo de colaboración UCAM CB-La Salud Archena

El protagonista de esta vinculación, Fabián Flores, también ha comparecido ante los medios. Se encuentra muy agradecido por esta apuesta: “Estoy muy feliz de que hayan apostado por mí. El poder jugar en Segunda FEB me va a permitir que desarrolle mi nivel un punto más, que me hace falta. Y el poder entrenar todas las mañanas con Sito y con Manu (preparador físico UCAM Murcia CB) me va a ayudar muchísimo a crecer”. Además, ha recalcado los consejos que le ha dado el entrenador del UCAM Murcia CB. “Me ha dicho que trabaje mucho y que me centre en mí y en los detalles en los que pueda mejorar mi juego y el del equipo”.

Este crecimiento es fruto de mucho trabajo de los entrenadores de cantera y el propio Fabián Flores durante los últimos años. “No me esperaba el gran premio que tuve la temporada pasada tras tantos entrenos y tantas horas de trabajo”. Un premio que supuso su debut en los playoff de la Liga Endesa y la llamada de la Selección Española U20. “Tener la oportunidad de entrenar con los mejores jugadores de España de tu edad o un año mayor, te hace fijarte en muchas cosas y mejorar en detalles”.