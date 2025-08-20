UCAM CB salta a la pista con Howard Sant-Ross asumiendo galones de liderazgo

UCAM Murcia CB ha iniciado este miércoles la pretemporada en el Palacio de los Deportes, en lo que supone el primer contacto de la plantilla universitaria con el parqué tras el parón veraniego. Bajo la dirección de Sito Alonso, el equipo comienza así varias semanas de preparación de cara al inicio oficial de la competición.

El conjunto grana todavía no cuenta con todos sus efectivos, ya que Sander Raieste, Will Falk y Toni Nakic se encuentran concentrados con sus selecciones nacionales. Su incorporación se producirá una vez finalicen los compromisos internacionales.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Cerrar V.C. G UCAM Murcia ya ha comenzado sus entrenamientos en pista

Antes del primer entrenamiento, Howard Sant-Roos fue el encargado de atender a los medios de comunicación. El alero cubano, que afronta su tercera temporada en Murcia, calificó el nuevo curso como “ilusionante” y reconoció que deberá dar un paso adelante en el vestuario tras la salida del histórico capitán Nemanja Radovic.

“Pienso que tengo que asumir más responsabilidades y debo hacerlo para el UCAM y para mí mismo. Creo que mucha responsabilidad tiene que recaer en mi persona y espero poder responder”, declaró el jugador de 34 años, que se mostró dispuesto a ayudar en la integración de los fichajes y a ejercer como referente junto a otros veteranos como Dylan Ennis, Moussa Diagne o Jonah Radebaugh.

Con su habitual sentido del humor, Sant-Roos bromeó sobre su regreso al trabajo tras pasar unos días en Cuba: “Vengo degradado desde casa. Estuve diez días allí y tuve que relajarme. Muchos mojitos, cubalibres, cigarros... cosas de esas”, comentó entre risas, antes de ponerse serio y subrayar que espera llegar en buenas condiciones físicas para ayudar al equipo durante la temporada.

El UCAM Murcia, que este miércoles completó una primera jornada de gimnasio, lanzamientos y entrenamiento en pista, encara así un nuevo curso marcado por el relevo generacional en el liderazgo del vestuario. La marcha de Radovic, tras nueve temporadas en dos etapas diferentes, deja un vacío que Sant-Roos y otros pesos pesados del equipo esperan llenar.