Radebaugh: "Es importante que los nuevos conozcan que supone jugar en UCAM Murcia CB"

UCAM Murcia CB ha dado el pistoletazo de salida a su pretemporada con los tradicionales reconocimientos médicos, a los que siguen este martes las pruebas de esfuerzo. En ese marco, el escolta estadounidense con pasaporte montenegrino Jonah Radebaugh, que afronta su tercera campaña en el club universitario, ofreció sus primeras valoraciones.

“El objetivo de la pretemporada es lograr una buena unión y que los nuevos sepan qué significa jugar en el UCAM Murcia”, afirmó el jugador de Colorado, de 28 años, convencido de que estas semanas de trabajo serán decisivas para cimentar el curso.

Radebaugh reconoció que el equipo está en pleno proceso de adaptación: “Volvemos con muchas ganas de empezar y estamos conociéndonos, dado que hay bastantes nuevos en la plantilla. Hay que crear una buena conexión entre todos para arrancar de la mejor forma”.

Respecto a las metas deportivas, fue claro: “A partir de ahí, ya veremos qué expectativas podemos tener, pero el propósito es llegar lo más arriba posible en la clasificación”. En este sentido, recordó la primera gran cita del calendario: la fase previa de la Liga de Campeones de Europa (BCL), que se disputará a finales de septiembre en Bulgaria y en la que los murcianos deberán superar tres rondas para acceder al cuadro principal. “El primer objetivo es estar en buenas condiciones para esa fase”, subrayó.

El exterior montenegrino tampoco se olvidó de los seguidores granas: “La afición es muy agradecida por nuestro esfuerzo y sabe que puede contar con el 100 % del equipo ganando o perdiendo, como nosotros sabemos que podemos tener su apoyo”.

En cuanto a la plantilla, en los reconocimientos médicos no estuvieron presentes el base estadounidense David DeJulius, quien llegó a la ciudad con retraso por un problema en su vuelo, ni el escolta sueco Will Falk, el alero estonio Sander Raieste, el ala-pívot croata Toni Nakic y el pívot rumano Emanuel Cate, todos ellos concentrados con sus selecciones. Cate se incorporará este martes por la tarde, Nakic el viernes y Falk regresará también tras su participación internacional, aunque el club no ha precisado fecha. Raieste será el último en llegar, al estar disputando el Eurobasket con Estonia.

Con la plantilla todavía por completar, el UCAM Murcia CB ya se pone en marcha con la mirada puesta en un mes intenso que marcará su futuro europeo.