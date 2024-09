Fran Fernández: "Tenemos una plantilla capacitada para todo"

Fran Fernández, entrenador del Real Murcia, ha comparecido este viernes en la previa del partido, correspondiente a la tercera jornada de liga que enfrentará a los granas al Alcoyano en el que buscará la segunda victoria de la temporada y recuperar sensaciones tras la derrota del pasado fin de semana ante el Yeclano. El técnico ha resaltado que "tenemos una plantilla capacitada para todo y esta semana están todos disponibles".

El andaluz ha comenzado explicando cómo ha ido la semana “La mejor noticia que nos ha dado esta semana es que está toda la plantilla disponible para el partido, a excepción de algunos futbolistas condicionados. Ya elegiremos en función del contexto de partido. Ha sido una semana positiva, en parte a que el miércoles pudieron participar futbolistas que no habían competido hasta el momento, han ido cogiendo minutos y sensaciones”.

También ha hecho referencia al proceso de construcción que hablaba Asier Goiria hace unos días: “Estamos de lleno en ese proceso, se van incorporando piezas. No soy un entrenador cerrado en mi modelo de juego, lo más importante es el futbolista. Una cosa es la idea de equipo que tengo y otra las herramientas con las que puedo contar”.

El almeriense quiso analizar el encuentro del domingo: “Será un partido especial por el terreno de juego que nos va a limitar a los dos equipos. Ya veremos cómo vamos a jugar, queremos hacer un partido inteligente. Queríamos una plantilla versátil para diferentes contextos, el estado del césped y el rival van a condicionar. La plantilla que tenemos está capacitada para todos los contextos”.

RECUPERAR SENSACIONES

Fran Fernández habló del mazazo que supuso la derrota contra el Yeclano: “Fue un palo duro, el primero que nos hemos llevado, pero hay que levantarse cuanto antes. Lo que más nos dolió no fue la derrota, sino que no estábamos contentos con nuestro trabajo. El lunes fue difícil, pero el miércoles competimos. Hemos acabado la semana genial, está todo el mundo comprometido y cada vez más futbolistas al 100%”.

Se deshizo en elogios a la afición: “Para mí es importantísimo, porque la plantilla se siente arropada y apoyada. Es muy difícil después de cómo acabamos el partido del domingo ver que ahora la afición te dé de nuevo ese empujón para un partido muy difícil. Cuanto más arropados estemos, mejor”.

El Alcoyano es un rival dudo y Fran ha hablado sobre ellos: “La plantilla se ha confeccionado para el ascenso, uno de sus jugadores más importantes lo dijo. Se ha reforzado con jugadores de bastante nivel tanto en lo individual como en lo colectivo, será un rival muy difícil. Vamos a ver un equipo muy diferente”.

Hizo una actualización sobre la enfermería grana: “Ben entrenó ayer con normalidad, tiene una ligera molestia, al igual que Pedro Benito que acabó tocado. Mier está entrenando muy bien, al igual que Kenneth, Boateng, Alcaina. Para 90 minutos no estarán, pero sí para 45, 60”.

asunto copa federación

La semifinal entre Caravaca vs Unión Molinense sigue trayendo novedades. Sin embargo, el entrenador grana cree que no debería volver a jugarse otro partido: “No lo vería justo ni coherente ya se ha jugado un partido oficial. La Federación ha dictaminado que se juegue, pero jugar otro partido no lo vería, tenemos ya mucha carga de partidos. Necesito que el equipo tenga una semana limpia de trabajo. Este proceso de construcción se coge entrenando, compitiendo es muy difícil”.

los horarios

Finalmente dio su visión al horario de los dos próximos partidos en casa (Mérida a las 12:00 y Betis Deportivo a las 15:30): “Tenemos que adaptarnos a las nuevas épocas, imagino que será cosa de la televisión o Federación. No entro a valorar, porque lo que diga no tiene ningún valor. Nos tenemos que adaptar a ello, entrenaremos a horas parecidas a las que se va a competir y estar preparado lo mejor posible”.