Edu Sousa: "ElPozo Murcia FS va a proponer un estilo de juego diferente"

El guardameta charcutero analiza cómo está siendo la pretemporada del equipo de Josan González. Los murcianos debutarán en competición liguera el sábado, 6 de septiembre a las 20'00, en el Palacio contra Córdoba

Edu Sousa confía en que ElPozo pueda levantar el título
V.C.G.

Edu Sousa, portero de ElPozo Murcia FS

Vicente Luis Cánovas

Murcia - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

ElPozo Murcia FS continúa con paso firme en su cuarta semana de pretemporada y ya tiene en el horizonte el inicio de la nueva campaña. El conjunto dirigido por Josan González debutará en la Primera División el próximo sábado 6 de septiembre a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes de Murcia, donde recibirá al Córdoba Patrimonio.

Mientras tanto, el equipo sigue trabajando a diario en el pabellón murciano y afrontará este viernes un nuevo amistoso en Abanilla, también ante el cuadro cordobés.

Tras la sesión de este miércoles, el guardameta portugués Edu Sousa, totalmente recuperado de su lesión, valoró el estado del vestuario: Estamos muy bien, los nuevos se han acoplado, estamos preparando bien el comienzo de una liga en la que partimos con grandes objetivos. Vamos a proponer otro estilo de juego, la gente está con muchas ganas y tenemos un vestuario muy feliz y alegre. Creo que este año ya toca levantar algún título.

El calendario ya ofrece las tres primeras jornadas de Liga regular, que se disputarán en apenas siete días antes del parón por selecciones:

Jornada 1: ElPozo – Córdoba Patrimonio (6 de septiembre, 20:00 h, Palacio de los Deportes de Murcia).

Jornada 2: Family Cash Alzira – ElPozo (9 de septiembre, 20:30 h, Teledeporte).

Jornada 3: ElPozo – Noia Portus Apostoli (12 de septiembre, 20:00 h, Palacio de los Deportes de Murcia).

Tras este arranque intenso, la competición se detendrá hasta el 26 de septiembre, fecha en la que regresará la Liga sin horarios aún confirmados.

