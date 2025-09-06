Carlos Alcaraz tumba a Djokovic (6-4/7-6/6-2)

Carlos Alcaraz volvió a demostrar que su tenis no tiene techo. El murciano se impuso con autoridad a Novak Djokovic en la semifinal del Abierto de Estados Unidos por 6-4, 7-6(4) y 6-2, logrando así su séptima final de un ‘grande’ y la segunda en el torneo neoyorquino. El español, que aún no ha cedido un solo set en toda la competición, enlaza además ocho finales consecutivas en los últimos torneos disputados.

Djokovic, a sus 38 años, dejó escapar una de las últimas oportunidades de sumar el ansiado 25º título de Grand Slam que le habría convertido en el más laureado de la historia. En 2025, el serbio ha alcanzado las semifinales en los cuatro grandes escenarios —Melbourne, París, Londres y ahora Nueva York—, pero en todos cayó sin ganar un solo set.

Tie Break decisivo

El duelo comenzó con un regalo de Djokovic, que entregó su primer juego al saque. Alcaraz no exhibió su mejor versión, con errores de derecha y dejadas fallidas, pero supo aprovechar esa ventaja inicial para cerrar el set 6-4.

El serbio reaccionó en la segunda manga, con un ‘break’ temprano para el 3-0, solo el segundo que sufría Alcaraz en todo el torneo. La frustración se apoderó momentáneamente del murciano, que buscó respuestas en su banquillo con Juan Carlos Ferrero. Sin embargo, el español recuperó el saque y acabó imponiéndose en un ‘tie-break’ que marcó el punto de inflexión.

Con molestias físicas y tras solicitar la asistencia del fisioterapeuta, Djokovic regresó a pista en el tercer set mentalmente derrotado. Dos dobles faltas le entregaron un ‘break’ clave a Alcaraz, que cerró con un contundente 6-2 para firmar su pase a la final.

“Una sensación increíble”

“Llegar una vez más a la final del Abierto de Estados Unidos se siente increíble, significa mucho para mí”, declaró Alcaraz a pie de pista. “No creo que haya sido mi mejor nivel del torneo, pero mantuve la intensidad desde el inicio hasta el final. Hoy era importante estar ahí, con un partido muy físico, y creo que lo logré”.