UCAM Murcia llega a la Copa del Rey con la intención de "dar la sorpresa" sin importar el rival

El UCAM Murcia CB llega a la Copa del Rey con la incertidumbre de no conocer a su primer rival, que saldrá del duelo entre el FC Barcelona y La Laguna Tenerife. A pesar de ello, el director general del club, Alejandro Gómez, asegura que el equipo está "supercontento" y llega con "muchísima ilusión" y con el convencimiento de que son "capaces de dar la sorpresa con cualquiera de los dos equipos".

Barça y Tenerife, dos retos mayúsculos

Gómez califica al Barça como "un superequipo, uno de los mejores de Europa que aspira a ganar la copa", por lo que anticipa un partido "muy, muy, muy complicado". Para el directivo, el conjunto azulgrana "ha cambiado por completo con la llegada de Xavi".

Sobre el Tenerife, advierte que no hay que fiarse, especialmente tras su reciente victoria en el Palau. "La Liga ACB lo que tiene es que cada equipo puede ganar a cualquier otro", afirma Gómez. En este sentido, añade con ambición que "en la copa, si no hay sorpresas, esperemos sea nosotros los que la den".

La magia de la Copa del Rey

El director general destaca que el formato de la competición es lo que la convierte en una "fiesta". Según explica, factores como la presión de los favoritos o las distintas defensas alternativas que se pueden emplear en un solo partido igualan las fuerzas. "Creo que es lo bonito y que convierte esto en una fiesta, que al final ese caos, esa improvisación hace que sea espectacular el fin de semana".

Con todo, el objetivo del UCAM Murcia es claro: "competir lo mejor posible, y si tenemos opciones, aprovecharlas". Gómez también subraya que la plantilla es consciente de la importancia del torneo, incluso los jugadores americanos, que "por la cantidad de ojeadores NBA que vienen, saben lo que es la Copa del Rey, y vendrán con toda la ilusión del mundo seguro".