Sito Alonso desvela el secreto del UCAM Murcia para su victoria de récord

El entrenador del UCAM Murcia CB, Sito Alonso, ha calificado el partido de su equipo contra el Hiopos Lleida como “increíble”. El técnico ha destacado la “intensidad muy buena a nivel defensivo” como la base fundamental que permitió al equipo murciano lograr una victoria histórica, batiendo el récord de triples del club y consiguiendo la mayor diferencia de puntos en un partido como visitante.

La defensa, la clave del partido

A pesar del extraordinario acierto en el tiro, Alonso ha insistido en que el pilar del triunfo fue el trabajo atrás. “La defensa del día de Breogán no tiene nada que ver con la de hoy”, ha afirmado, restando importancia al acierto en ataque. Según el técnico, el hecho de que Lleida, “un equipo que le gusta jugar rápido”, llevara solo 22 puntos cerca del descanso, demuestra que la defensa “ha marcado el devenir del partido”.

Es un partido no perfecto, porque es imposible, pero con muchos detalles al al límite de la perfección" Sito Alonso Entrendor de UCAM CB

El entrenador ha reconocido el altísimo nivel mostrado por sus jugadores, describiendo el encuentro como “un partido no perfecto, porque es imposible, pero con muchos detalles al al límite de la perfección”. Alonso se ha mostrado “supercontento” y ha subrayado la dificultad de ganar en una cancha como la de Lleida ante un rival con una gran “capacidad táctica” y jugadores expertos.

Elogios a la afición de Lleida

Sito Alonso ha dedicado también unas palabras de admiración a la afición local. “Es impresionante cómo el público apoya, siente y vibra con un equipo”, ha señalado, destacando el ambiente del pabellón incluso con el marcador en contra. Para el técnico, no reconocerlo sería “una falta de respeto a la realidad”, y ha elogiado cómo animaron a su equipo “hasta el último momento”.

Es impresionante cómo el público apoya, siente y vibra con un equipo" Sito Alonso Entrenador de UCAM CB

Un 6-2 para disfrutar

Con un balance de 6-2, el mejor arranque histórico del club en la ACB, Alonso ha instado a los suyos a “disfrutar y sentirse orgullosos de lo que hemos hecho”. El técnico ha afirmado que es momento de que los jugadores valoren el hito conseguido antes del parón de la competición, un periodo que invita a “recuperar el tono físico para el siguiente partido”.