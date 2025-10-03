Facu Ackerman, UCAM Murcia CF: "El CD Extremadura es el equipo a batir"

UCAM Murcia CF visita este fin de semana la casa del líder del grupo IV de 2ª Federación, el Club Deportivo Extremadura. En el día de hoy, el guardameta Ackermann ha atendido a los medios de comunicación de cara a este encuentro liguero para valorar la actualidad del primer equipo: "El inicio podría haber sido mejor en cuanto a resultados, pero el ambiente dentro del vestuario es positivo. Aún queda mucho camino y esto solo acaba de empezar. El grupo se sigue adaptando a la idea del míster y somos conscientes de que vamos a ir a más en el transcurso de la competición".

El conjunto universitario afronta este encuentro tras empatar (0-0) en La Condomina ante el Atlético Antoniano. "Este equipo aspira siempre a ganar en casa. Nos fuimos cabreados porque queríamos ganar y más después de empatar en Puente Genil", ha remarcado.

En comparación con la temporada pasada, Ackermann ha explicado que "el comienzo es muy parecido. La primera vuelta fue increíble y ahora solo tenemos dos puntos menos a estas alturas de la competición. Solo es un partido de diferencia y todo se puede igualar en cualquier momento. No podemos perder la calma, pero tampoco podemos olvidar la gran igualdad que existe dentro de este grupo año tras año".

Sobre el rival de esta jornada, el meta universitario ha afirmado que "vienen en una gran dinámica de resultados. Ahora son el rival a batir, pero afrontamos este encuentro con el objetivo de sacar los tres puntos, buscando el juego que nosotros queremos hacer".